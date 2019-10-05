Vegas usulü helalleşme
Can veren 58 kişiyle ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçen Las Vegas katliamında, saldırganın odasını ‘keskin nişancı’ mevzisi olarak kullandığı otel ile kurbanların aileleri 735 milyon dolarlık bir anlaşmayla ‘helalleştiler’...
Las Vegas katliamı kurbanların aileleri ve hayatta kalanları temsil eden hukuk bürosu dün bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırgan Stephen Paddock’un bir odasını otomatik silahlarla doldurup ‘keskin nişancı mevzii’ olarak kullandığı Mandalay Bay Hotel’in sahibi MGM Resorts ile 735 milyon dolarlık (4 milyar 190 milyon 834 bin TL) tazminat anlaşmasına varıldığı bildirildi. Tazminat başvurusu sayısına göre bu miktarın 800 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi. MGM Resorts Başkanı Jim Murren, davanın uzamasının kimsenin çıkarına olmadığını vurguladı.
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