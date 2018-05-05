Ve Yunanistan serbest bıraktı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVe Yunanistan serbest bıraktı...
GeriDünya Ve Yunanistan serbest bıraktı...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
05.05.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Ve Yunanistan serbest bıraktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve Yunanistan serbest bıraktı...

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ülkeye yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilen belediye işçisi, Türkiye'ye iade edildi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk yetkililere teslim edilen işçi Musa Alerik, polisteki işlemlerinin ardından sınır kapısında aralarında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ın da bulunduğu yetkililer, ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Serbest bırakıldığı için büyük bir sevinç yaşayan Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamada sınırı yanlışlıkla geçtiğini söyledi.

Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Alerik, "Bir hata sonucu yanlışlıkla onların bölgesine geçtim. Böyle yani. Gittim orada misafir gibi iyi karşıladılar. Yunan polisi olsun, Yunan mahkemesi beni haklı buldular. Çünkü ben yanlış yapmadım. Ben izinsiz bir şey yapmadım. Ondan dolayı beni affettiler. İyi baktılar gerçekten. Bir otel gibi olmasa da yani gerçekten polislerinden tutun her şeyi iyi davrandılar. Yemeğimi getirdiler yani" dedi.

Baba Nadim Alerik de oğluna kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, serbest bırakılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Oğlu ve eşi de Alerik'e kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Yunan makamlarına teşekkür etti. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi şekilde devam edeceğini belirten Gürkan, Dışişleri Bakanlığı ve Yunan makamlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

OLAY

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması kapsamında, gümrüklü sahada iş makinesiyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen belediye işçisi Musa Alerik, çarşamba günü Yunan askerlerce gözaltına alınmıştı. Alerik, Orestiada mahkemesince Yunanistan'a yasa dışı giriş yapmaktan suçlu bulunarak, 3 yıl tecilli 5 ay hapse ve bin 500 avro para cezasına mahkum edilmişti.  Mahkeme, işçinin yanında, gözaltına alındığı sırada kullandığı iş makinesinin aidiyetiyle ilgili belge bulunmaması nedeniyle araca el konulmasını da kararlaştırmıştı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'nun da izlediği duruşmada, mahkeme kararının açıklanmasının ardından Oristiada bölgesindeki göçmen kampına sevk edildiği belirtilen işçinin sınır dışı işlemleri başlatılmıştı.

Ve Yunanistan serbest bıraktı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ve Yunanistan serbest bıraktı...

Tüm mayınları onlar temizliyor!

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?