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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
VİYANA (AA)
02.11.2018 - 20:45, Son Güncelleme:

Ve yeniden kriz: Sonuçları olur

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Ve yeniden kriz: Sonuçları olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker, İtalya'nın birliğin bütçeye ilişkin kurallarının kendilerini ilgilendirmediği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "İlk defa bir kişi, 'kurallar bizi ilgilendirmiyor' açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur." dedi.

Avusturya Devlet Radyosu Ö1'e konuşan Juncker, AB'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla birliğin güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Juncker, Roma ve Brüksel arasındaki bütçe gerginliği nedeniyle İtalya'nın AB'nin kuruluş anlaşması olan Maastricht Anlaşması'na yönelik "kurallarının kendilerini ilgilendirmediği ve saygı duymadıkları" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.  Görev süresi zarfında birçok ülkenin kimi kurallardan şikayetçi olduğuna ancak bir çoğunun kuralları yerine getirmek için çaba sarf ettiğine dikkati çeken Juncker, "İlk defa bir kişi, ‘Kurallar bizi ilgilendirmiyor’ açıklamasında bulunuyor. Bunun sonuçları olur." değerlendirmesinde bulundu.

AYRILMA TEHLİKESİ

Juncker, İtalya'nın Brüksel'e sunduğu bütçenin geri gönderildiğini ve bu ülkeye bütçeye ilişkin kimi soruların yöneltildiğini anımsatarak, kasım ayının
ortalarına kadar bir açıklama beklediklerini, İtalya'nın yaklaşımına göre tutum
sergileyeceklerini söyledi.
İtalya'nın Avro Bölgesinden ayrılma tehlikesinin olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Juncker, "Böyle bir tehlike görmüyorum. Çünkü kimse intihar etmez." yorumunu paylaştı.

"BÜTÇE" KRİZİ?

İtalya'nın gelecek sene için bütçe açığının yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak İtalyan hükümeti, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 oranında açık verilmesini kararlaştırmıştı.?
Hükümetin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için gayri safi yurt içi hasılaya oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı.

HEDEFLERDEN SAPMA

İtalya'nın bu bütçe planına AB kurumlarından ve üye ülkelerden olumsuz tepki ve eleştiriler gelmişti. AB Komisyonu, perşembe günü İtalyan hükümetine gönderdiği mektubunda "İtalya'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun Paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını" vurgulamıştı.

Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan İtalya'nın borcunu, AB kuralları gereği azaltması gerekiyor. Yunanistan'ın kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran İtalya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (02.11.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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