Ve yeni kriz: ABD çekiliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile 1987 yılında imzalanan "Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması"ndan çekileceklerini açıkladı
Fox News televizyonuna konuşan Trump, Washington’un Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekilme kararının, Rusya’nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını söyledi.
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