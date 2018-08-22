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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

Ve Trump'a kötü haber! Başı dertte!

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Ve Trump'a kötü haber! Başı dertte!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, FBI'a teslim olup New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitti. Cohen vergi kaçırma ve 'mali kurumlara yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma suçlamalarını kabul etti. Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un Virgina'da süren davasında da jüri 18 suçlamadan 8'inde Manafort'u suçlu buldu.

Ve Trumpa kötü haber Başı dertte

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları amacıyla yapılan ödemeleri soruşturuyordu. Trump'ın avukatı Michael Cohen de bu ödemeler nedeniyle mercek altındaydı. Cohen'in mahkemede kabul ettiği suçlamalar arasında "bir siyasi adayın isteği üzerine bazı kişilerin sessiz bazı konularsa sessiz kalması için ödemeler yaparak seçim yasasını ihlal etmek" de bulunuyor. Cohen mahkemede aday ismi açıklamadı.

Ve Trumpa kötü haber Başı dertte

ABD'de bir siyasinin hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yaptığı, beyan edilmeyen ödemeler, seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlal edilmesi anlamına geliyor. İsmi mahkemede geçmese de Cohen'in bu suçu kabul etmesi Trump için potansiyel bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca Cohen'in mahkemede suçlarını itiraf etmesi yıllardır kendisine sadık olduğu patronu Donald Trump'ın aleyhine hareket etmeye başladığı anlamına gelebilir.

"TRUMP'IN YASAYI İHLAL ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Ve Trumpa kötü haber Başı dertte

Şimdi gözler 51 yaşındaki avukatın; Rusya'nın, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'e de konuşup konuşmayacağında. CNN ve New York Times'a göre avukatla New York'taki savcılar arasındaki anlaşma 'Mueller gibi başka federal yetkililerle de işbirliği yapma koşulunu' kapsamıyor. Cohen'in hakkındaki suçlamalardan en fazla 5 yıl 3 ay kadar hapis cezası alması söz konusu.

Reuters'a konuşan Temsilciler Meclisi'nin İStihbarat Komitesi'ndeki üst düzey bir temsilci, Cohen'in suçlamaları kabul etmesini yorumlarken, "Trump'ın kampanya finansmanıyla ilgili yasaları ihlal ettiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Trump'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cohen, daha önce Trump için merminin önüne atlayacağını söylemişti. Ancak FBI'ın evine yaptığı baskınlardan sonra ağız değiştiren avukat, ailesi ve ülkesine sadakatinin, eski patronuna olan bağlılığından önce geldiğini belirtti.

Ve Trumpa kötü haber Başı dertte

Trump ile Cohen'in, Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen eski bir Playboy modeline yapılacak ödemeyi konuştuğu bir görüşme kaydı Temmuz'da CNN televizyonu tarafından yayımlanmıştı. Ses kaydında Trump ve avukatı Michael Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'dan Trump ile yaşadığı ilişkiye dair hikayesinin haklarını satın almayı tartışıyor. Ses kaydının Eylül 2016'da, başkanlık seçimlerinden iki ay önce yapıldığı belirtilirken, Trump ve McDougal arasındaki ilişkinin ise 2006'da yaşandığı iddia ediliyor.

Trump geçen Mayıs ayında, iddiaları konusunda sessiz kalması için Cohen'in bir başka porno yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi, avukatına geri verdiğini kabul etmişti.

MANAFORT 18 SUÇLAMADAN 8'İNDEN SUÇLU BULUNDU

Trump'ın 2016'daki ABD Başkanlık Seçimleri öncesindeki kampanyada vergi kaçırma iddiaları ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. Trump'ın kampanya direktörü Paul Manafort'un davasında jüri aşamasına geçildi, jüri üyelerinin görüşmeleri dört gündür Virginia'nın Alexandria kentinde sonuçlandı. Manafort, 18 suçlamadan 8'inden suçlu bulundu. Bunlardan 5'i vergi kaçırma, biri yabancı bankalardaki hesaplarını beyan edememe... Jüri üyeleri diğer 10 suçlama konusunda uzlaşamadı.

Ve Trumpa kötü haber Başı dertte

Manafort, Rus oligarkları ve Ukrayna'yla bağlantıları nedeniyle istifa etmek zorunda kalmadan önce Trump kampanyasının bir numaralı ismiydi. Paul Manafort Ukrayna'da siyasi danışman olarak 10 yıldan fazla bir süre geçirdi. Ukrayna'daki Rusya yanlısı gruplarla bağlantılı olduğu suçlamaları karşısında Ağustos 2016'da görevinden istifa etti. Bir Rus avukatın Trump'ın ekibine gizli bilgiler vermeyi vaat ettiği önemli buluşmada yer almıştı.

Ve Trumpa kötü haber Başı dertte

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