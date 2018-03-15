Ve tarih belli oldu... "Bakanlar seviyesinde olmasa da"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerVe tarih belli oldu... "Bakanlar seviyesinde olmasa da"
Dünya Ve tarih belli oldu... "Bakanlar seviyesinde olmasa da"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
15.03.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Ve tarih belli oldu... "Bakanlar seviyesinde olmasa da"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ve tarih belli oldu... "Bakanlar seviyesinde olmasa da"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkilileri arasında gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

ABD ile Türkiye arasında kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısının geçen hafta tamamlanmasının ardından, iki ülke dışişleri bakanlarının 19 Mart'ta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyordu.

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini belirtmişti.

21 MARTTA

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan üst düzey ABD'li bir yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, ABD'nin, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yumuşatılmasına katkı sağlamak üzere kurulan teknik komitelerin çalışmalarını yürütmesini istediğini belirterek, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

3 TEKNİK KOMİTE

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atadığını açıklamıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'21. yüzyılın en büyük siyasi kumarı'

Krizin yıldönümünde Hollanda'dan yeni bir skandal karar!

ABD'den çok kritik Suriye hamlesi! İki ülke orada karşı karşıya geldi...

Son dakika... ABD'li kurum iddia etti!: 'Kuzey Kore'den Türkiye'ye siber saldırı'