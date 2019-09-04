Ve resmen açıklandı: Sona erdi

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
04.09.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

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ABD'de geçen yıl, özellikle New York'taki Ortodoks Yahudi mahallelerinde başlayıp diğer eyaletlere de sıçrayan kızamık salgınının sona erdiği bildirildi.

New York Sağlık yetkilileri, son kızamık vakasından bu yana iki kuluçka dönemi geçtiği halde yeni enfeksiyona rastlanmadığını duyurdu.

Kızamık salgınlarının, 42 güne denk gelen iki kuluçka dönemi süresi sonrası genellikle sona erdiğine karar verildiği ifade edildi.

New York Sağlık Müdürü Oxiris Barbot, halkın yine de tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, New Yorkluları çocuklarını okula başlamadan önce aşılatmaya çağırdı.

YERYÜZÜNÜN EN BULAŞICI HASTALIKLARINDAN

Barbot, "Aşıları zamanında yaptırmak, yeryüzünün en bulaşıcı hastalıklarından biri olan kızamığa karşı, ailemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı korumanın en önemli yoludur." dedi.

Yetkililer, kızamık salgını için şu ana kadar 6 milyon dolardan fazla harcama yapıldığını ve zorunlu aşı sürecinde 500'den fazla sağlık görevlisinin çalıştığını aktardı.

New York'un Brooklyn bölgesindeki Ortodoks Yahudi mahallerinde, geçen yıl ekimde, dini sebeplerle aşı yaptırmak istemeyenler nedeniyle kızamık salgını
başlamıştı. New York 654 kızamık vakası ile son 27 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştı.

ACİL SAĞLIK DURUMU İLANI

Salgın nedeniyle şehirde acil sağlık durumu ilan edilmiş, dini sebeplerle aşı yaptırmama muafiyeti kaldırılarak ilgili bölgelerde okula giden her çocuğa cezai müeyyide ile aşı yaptırma zorunluluğu getirilmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki 30 eyalette ağustos sonu itibarıyla bin 234 kızamık vakıasının kaydedildiğini duyurmuş, bunların üçte ikiden fazlasının da New York'taki salgın ile bağlantılı olduğunu açıklamıştı. 

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