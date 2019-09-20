Ve resmen açıklandı: 'Durdurduk'

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.09.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıkladı

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, başkent Sana'yı ele geçirmelerinin 5. yıl dönümü dolayısıyla El-yemen televizyonunda bir konuşma yaptı.

Meşat, televizyon konuşmasında, "Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduğumuzu ilan ediyoruz ve (Suudi Arabistan'dan da) aynı karşılığın verilmesini bekliyoruz." dedi.

Riyad'a yapılan saldırıları durdurma girişimlerine suudi Arabistan'ın olumlu yanıt vermemesi durumunda kendilerinin saldırılara karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade eden Meşat, savaşın devam etmesinin hiç bir kimseye çıkar sağlamayacağını ve istenmeyen tehlikeli gelişmelere neden olabileceğini söyledi.

Savaşın devam etmesinden en çok kendileri değil koalisyon güçlerinin zarar göreceğini savunan Meşat, koalisyon güçlerine Sana Havalimanı'na yönelik
yasağı kaldırması ve Kızıldeniz'e giden gemileri durdurmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu

Meşat, Yemen hükümetinden ve tüm taraflardan kapsamlı ulusal uzlaşıyı sağlayacak gerçek ve ciddi müzakereler başlatmasını talep etti.
Kendilerinin Stockholm Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerinin yüzde 90'ını yerine getirdiklerini savunan Meşat, meşru hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

STOCKHOLM ANLAŞMASI

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Anlaşma kapsamında BM başkanlığında oluşturulan "Hudeyde Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi", Yemen'de çatışan tarafların, ateşkes mekanizmasının etkinleştirilmesi ve en kısa sürede ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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