Ve Pentagon açıkladı... Korkutan o iddia doğru çıktı
AFP'nin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’la gerilimin arttığı bir dönemde Orta Doğu’ya ek asker gönderebileceğini açıkladı. Associated Press (AP) haber ajansı Pentagon'un bugün Beyaz Saray'a Ortadoğu'ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını iddia etmişti.
Pentagon, Beyaz Saray'ın, olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak için Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planladığını açıkladı.
Pentagon yetkililerinin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak adına Ortadoğuya 10 bin asker gönderme planı yaptığını duyurduğu belirtildi. Kararın henüz netleşmediği, ancak planın, savunmayı artırma planı olduğu duyuruldu.
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