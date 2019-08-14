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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.08.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Ve o detaylar yeni ortaya çıktı... Oklar Rusya'ya döndü

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NATO, dün yaşanan jet krizinde Rus savaş uçaklarının "güvenli olmayan manevra gerçekleştirdiğini ve NATO jetlerinin uçuş yolunu kestiğini" açıkladı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün iki adet SU-27 tipi Rus savaş uçağının eşlik ettiği Rusya'ya ait TU-214 uçağının, Baltık Denizi üzerindeki NATO hava sahasına yakın bir noktada takip edildiğini ifade etti. 

TU-214'ün geçerli uçuş planı olduğunu ancak bu uçağa eşlik eden iki adet SU-27 jetinin uçuş planının gözükmediğini belirten Lungescu, SU-27'lerin sinyal gönderen cihazlarının kapalı olduğunu ve hava trafik kontrol merkeziyle iletişim kurmadıklarını kaydetti. 

YOLUNU KESTİ

Lungescu, bunun üzerine, NATO'nun Baltık Hava Kontrol Misyonu'na ait iki jetin rutin bir şekilde hava araçlarını tanımlamak için havalandığına dikkati çekerek "(NATO jetleri) Rus uçaklarını güvenli mesafeden gözetlediler ancak bir Rus savaş jeti güvenli olmayan manevra gerçekleştirerek NATO jetinin uçuş yolunu kesti." diye konuştu. 

Öte yandan, Lungescu, NATO'nun TU-214 uçağında kim olduğuna dair resmi bir bilgisi olmadığını vurguladı. 

Rus basını, NATO’ya ait F-18 uçağının Baltık Denizi’ndeki tarafsız suların üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun bulunduğu uçağa yaklaşmaya çalıştığı ancak Rus SU-27 uçaklarının F-18’i uzaklaştırdığını iddia etmişti. 

O görüntü ortaya çıktı... Tehlikeli tırmanış
O görüntü ortaya çıktı... Tehlikeli tırmanış!

 

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