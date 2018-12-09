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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İHA
09.12.2018 - 22:58, Son Güncelleme:

Ve kazandı

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Ve kazandı

Ermenistan’da geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan siyasi kriz ve sokak olaylarından sonra atanan geçici hükümet atanmıştı. Meclis kararıyla Ermenistan halkı bugün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Nikol Paşinyan yüzde 59,71 ile Başbakan seçildi.

Ermenistan Devlet Başkanlığı koltuğunda 10 yıldır oturan Serj Sarkisyan’ın anayasa değişikliği yaptıktan sonra Başbakan olarak iktidarını sürdürmek istemesine tepki gösteren binlerce kişi geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmıştı. Protestoların büyümesiyle birlikte Devlet Başkanı Sarkisyan istifa etmiş, gösterilere öncülük eden Nikol Paşinyan, milletvekillerinin oylamasıyla Başbakan olmuştu. Paşinyan, Ekim ayında istifa ederek seçilmiş Başbakan olmak için 'Benim Adımım İttifakı' ile seçim yarışında yer almıştı. Ermenistan’da sandığa giden halk parlamento seçimleri için oy kullandı.

PAŞİNYAN SEÇİMLERİ ÖNDE TAMAMLADI

Ermenistan’da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Nikol Paşinyan’ın ‘Benim Adımım İttifakı’ seçimleri yüzde 59,71 önde tamamladı. İttifakın en büyük rakibi olan merkez sağ partisi Müreffeh Ermenistan Partisi oyların yüzde 15,21'ine sahip oldu. Aydın Ermenistan partisi yüzde 5,52 oranında oy aldı. Devrik başbakan Serj Sarkisyan’ın Cumhuriyetçi Partisi seçimlerde yüzde 5,09 ile barajı kıl payıyla geçti. Seçimlerin bu şekilde resmen açıklanmasının ardından Paşinyan’ın ülkenin yeni Başbakanı olacak.

SEÇİMLERE KATILIM DÜŞÜK OLDU

Ermenistan’da sabah saatlerinde sandığa giden halk yeni hükümeti belirlemek için oy kullandı. 2 milyon 592 bin 479 seçmenden ancak yüzde 48,63 oranına tekabül eden 1 milyon 260 bin 840 kişi oy kullandı. Seçimlere toplamda 9 siyasi parti ve 2 ayrı ittifak katılarak mecliste ve kabinede çoğunluğu sağlamak için yarıştı. Seçimler sonucunda parlamentoda yer almak isteyen partilerin yüzde 5 barajını ittifakların ise yüzde 7 barajını geçmesi gerekiyordu. Seçimlerde birçok ülkeden 250’nin üzerinde gözlemci seçimleri takip etti.

EN ÇOK PARAYI PAŞİNYAN HARCADI

Diğer taraftan seçimlerin en güçlü tarafı olan ‘Benim Adımım İttifakı’nın seçimlerde harcadığı para rekor seviyesine ulaştı. En çok seçim yatırımı yapan ittifak toplamda 560 bin dolar harcayarak propaganda çalışmaları yaptı. Bu seçim yatırımı Ermenistan’ın seçim tarihinin en pahalı yatırımı olarak belirtildi. Ermenistan’ın en güçlü partilerinden olan Cumhuriyetçi Parti seçimlerde toplam 264 bin dolar düzeyinde para harcayarak propaganda gerçekleştirdi.

SEÇİMLER SAKİN BİR HAVADA GERÇEKLEŞTİ

Diğer taraftan seçimlerle ilgili güvenlik bilgilerinin açıklamasında seçimlerin sakin bir havada gerçekleştiği, toplamda 144 hafif suç teşkil eden olayın gerçekleştiği bunların 36’sının Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleştiği geri kalan 108 olayın çevre şehirlerde ve kırsalda yaşandığı açıklandı. Seçimlerde yaşanan hadiselerin seçimlerin kaderini etkileyecek türden olmadığı vurgulanarak seçimlerin sakin bir havada gerçekleştiği belirtildi.

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