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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.06.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Ve İngiltere de katıldı... Tehlikeli tırmanış!

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Ve İngiltere de katıldı... Tehlikeli tırmanış!

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınadı. BM arabuluculuğa hazır olduğunu belirtirken Beyaz Saray, Trump ile Abe'nin görüşmesinde Umman Körfezi'nde vurulan biri Japonya'ya ait iki tankeri de ele alındığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." denildi.

Dışişleri Bakanı Hunt da konuya ilişkin açıklamasında, "Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırıları kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesin bir şekilde İran'da olduğu sonucuna varmamıza yol açıyor. Bu son saldırılar, İran'ın istikrarı bozan davranışlarının izlerini gösteriyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor." dedi. 

Sivil taşımacılığın hedef alınmasıyla uluslararası normların ihlal edildiğini belirten Hunt, "İran'ı her türlü istikrarsızlaştırcı faaliyetini acilen durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

BM: HAZIRIZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz." dedi. 

Guterres, Arap Devletleri Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerinin saldırıya uğramasının ardından artan ABD-İran gerilimine işaret ederek, saldırılarla ilgili gerçekleri ortaya çıkaracak bağımsız tüm girişimlerin destekçisi olacağını ifade etti.

"BM Genel Sekreteri'nin soruşturma hakkı yok. Sadece BM Güvenlik Konseyi soruşturma açabilir." diyen Guterres, İran ve ABD arasında artan gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmediklerini söyledi.

Guterres, dün BMGK'de yaptığı açıklamada, sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtmiş ve "Eğer ortada dünyanın bedelini ödemeyeceği bir şey varsa o da Körfez bölgesindeki büyük bir çatışmadır." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'IN GÜNDEMİNDE

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, Abe'nin Tahran'a yaptığı son ziyaret ile Umman Körfezi'nde vurulan biri Japonya'ya ait iki tankerle ilgili konuları görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Japonya Başbakanı Abe'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, Başbakan Abe'nin İran'a yaptığı son ziyaret ve Umman Körfezinde vurulan iki tanker etrafındaki gelişmeler de dahil ikili ilişkileri ele aldılar.

Başkan Trump, İran'la iletişim kurma anlamındaki çabaları dolayısıyla Başbakan Abe'ye teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi öncesinde ABD-Japonya ikili ticari ilişkilerinin de konuşulduğu kaydedildi.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ 2 TANKERE YÖNELİK SALDIRI

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.
ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

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