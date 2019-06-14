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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.06.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Ve harekete geçildi

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Ve harekete geçildi

Meksika'da kontrollerin yetersiz olduğu 68 sınır geçiş noktasında güvenliğin artırılacağı bildirildi.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, ülkenin güney sınırındaki düzinelerce geçiş noktasında kontrollerin yetersiz olduğunu ve yetkililerin yasa dışı göçmen akışının önüne geçmek için bu noktalarda kontrolleri ve güvenlik önlemlerini artıracağını belirtti.

Kontrollerin gevşek olduğu 68 sınır geçiş noktası tespit ettiklerini dile getiren Lopez Obrador bu durumu düzeltme sözü verdi.

GÖREVLENDİRİLMEYE HAZIR

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerinin yanı sıra 825 göçmenlik danışmanı ve 200 sosyal yardım yetkilisinin salı günü güney sınırında görevlendirilmeye hazır olacağını söyledi.

Bakan Ebrard ayrıca, Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplumu, Meksika'ya göçü kontrol altına alma ve insan kaçakçılığıyla mücadelede yardımcı olmaya çağırdı.

Ebrard, geçen hafta, ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında 6 bin ulusal muhafızın Guatemala sınırına konuşlandırılacağını ifade ettiklerini aktarmıştı.

Lopez Obrador tarafından, ülkede federal emniyetin yerine kurulan Ulusal Muhafız Teşkilatı, federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşuyor.

"GÖÇMEN VERGİSİ" TEHDİDİ

ABD yönetimi, geçen ayın sonunda, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, daha sonra anlaşmaya varan taraflar bu adımdan kaçınmıştı.

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