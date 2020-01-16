Ve BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor!

Konsey, bölgede çocukların durumuna ilişkin, "Çocuklarımın Hayallerini Sildiler: Suriye'de Çocuk Hakları" adlı raporunu yayımladı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 18 yaş altı kız ve erkekleri örgüte kabul ettiği belirtilen raporda, erkek ve kız çocuklarının Halep, Haseke, Aynel Arab (Kobani) ve Rakka'da örgüt tarafından kullanıldıklarının belgelendiği vurgulandı.

Çocukların silah altına alındıklarına ilişkin bilgi paylaşan bir kaynağın, silah çok büyük olduğu için 10 yaşında bir çocuğun kalaşnikofu nasıl sürüklediğini anlattığı belirtildi.

BELGELENEN OLAY

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde ebeveynlerin, sertifikalarının rejim tarafından kabul edilmeyeceği endişesiyle çocuklarını bu okullara yollamak yerine kendileri eğitim vermeyi tercih ettiği aktarılan raporda, rejim okullarına kayıtlı çocukların, okul üniformaları giydiği için taciz edildiği vurgulandı.

Konsey tarafından belgelenen bir olayda, bir babanın, YPG teröristinin kontrol noktasındaki tacizlerinden korumak için çocuklarına önce normal kıyafetler giydirdiği, okula girerken ise okul üniformalarıyla değiştirdiği aktarıldı.

"AFRİN, BAB VE CERABLUS"

YPG teröristlerinin, çocuklarını rejim okullarına kaydeden aileleri tehdit ettiğine değinilen raporda, "Konsey, yerel makamların, Türk makamlarının desteğiyle, Türkçe eğitim veren Afrin, Bab ve Cerablus'taki okullarda eğitim müfredatının uygulanmasını desteklediğini bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, konseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava saldırılarının siviller üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu endişeye vurgu yapıldı.

Koalisyonun, YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlarda kullanırken, özellikle Rakka ve Deyrizor'un büyük oranda imhasına yol açtığı kaydedildi.

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