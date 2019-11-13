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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Ve başladı! ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlacak

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Ve başladı! ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlacak

ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülerek Başkan Donald Trump’ı azletmeye yönelik başlatılan azil soruşturması oturumları ABD tarihinde ilk kez canlı yayınlanacak.

ABD tarihinde ilk defa televizyonlardan canlı yayınlanacak olan Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek oturumlar başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlamaları reddettiği soruşturmada Trump, Ukrayna ile ilgili olarak bulunduğu pozisyonu kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak ile suçlanıyor.

Temsilciler meclisinde yapılan oturumda verdiği ifadede ABD’nin Ukrayna Vekil Büyükelçisi Wiliam B. Taylor, Trump ile Avrupa Birliği Büyük Elçisi Gordon Sonland arasında 26 Temmuz tarihinde yapılan görüşmede bir personelin Trump’ın “soruşturmalar” konusunda bilgi istediğini duyduğunu belirtti.

Taylor aynı zamanda Haziran ayında Ukrayna’ya vardığında ABD’nin Ukrayna’ya yönelik politikaların düzenlenmesini oldukça sıra dışı ve kafa karıştırıcı bulduğunu söyledi.

Önümüzdeki birkaç aya uzayabilecek oturumların ABD’nin önündeki politik yaşamı derinden etkileyeceği öngörülüyor. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki ideolojik çekişmenin iyice ortaya çıktığı bu prosesin Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan geçemeyeceği ön görülürken sadece görevden alınma soruşturmasının bile Trump’ın önümüzdeki seçimleri kaybetmesine sebep olabileceği söyleniyor.

Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak, 2020 başkanlık seçimlerinde aday olan Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediği iddia edilmişti. Demokratlar bu iddia üzerine Trump'ın görevden alınması için azil soruşturması başlatmıştı.

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