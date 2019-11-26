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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.11.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Ve anket yayınlandı... Seçmen ne düşünüyor?

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Ve anket yayınlandı... Seçmen ne düşünüyor?

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumların ardından, seçmenlerin Trump'ın azline yönelik fikirlerinde bir değişiklik olmadığını ortaya koydu.

CNN'in yaptığı bir ankete göre, Trump'ın azlini destekleyen ya da karşı çıkan seçmenlerin görüşlerinde, 5 günlük kamuya açık oturumlar sürecinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Buna göre seçmenlerin yüzde 50'si Trump'ın azledilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 43'ü de Trump'ın görevinde kalması gerektiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 7'si ise tarafsız kalmayı tercih etti.

Söz konusu oranların, ekim ayında yapılan anketlerle aynı olduğu vurgulandı. CNN, anketi 21-24 Kasım'da 1007 seçmen üzerinde yaptı.

"GELECEKTEKİ BAŞKANLAR İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Öte yandan, Trump da Twitter hesabından, bazı hükümet ve Beyaz Saray yetkililerinin Kongre önünde ifade vermesi için yapılan baskılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Ben gelecek yıllardaki başkanlar ve başkanlık ofisi için mücadele ediyorum. Bunun dışında gerçekten insanların gidip (Kongre'de) ifade vermesini isterim." ifadelerini kullandı.

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Kongre'nin ifade çağrısına uymasına hükmettiği eski Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Don McGahn hakkında Trump, "McGahn saygıdeğer bir avukat ve zaten benim yanlış bir şey yapmadığımı söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Enerji Bakanı Rick Perry, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney gibi isimlerin de Kongre'de ifade vermesinden memnuniyet duyacağını belirterek, "Bu soruşturma, Demokratların çevirdiği bir dolap ve hiçbir yere gitmiyor ancak ABD başkanları hiçbir zaman tehlikeye atılmamalıdır. Bana yapılan bir daha asla hiçbir başkana yapılmamalıdır." görüşünü paylaştı.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporunun ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savundu. Buna rağmen Trump'ın ağustos ayında Ukrayna'ya yardımları askıya almış olması tartışmaları körükledi.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oyladı ve kamuya açık oturumların yapılması kararlaştırıldı. Kamuya açık oturumların ilki 13 Kasım'da, sonuncusu ise 21 Kasım'da yapıldı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirirken, kendisinin suçsuz olduğunu savunuyor. 

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