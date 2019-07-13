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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.07.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Vatikan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türk milletinin 3 yıl önce 15 Temmuz'da muhteşem bir direnişle darbe girişimini önlediğini belirterek, "Milletimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Demokrasilerde siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Demokrasilerde, darbe girişimi asla kabul edilemez." dedi.

Vatikan Büyükelçiliği Resmi Konutunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle dün akşam düzenlenen törene, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin yanı sıra çok sayıda diplomat ve yabancı misyon şefi, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.     

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 3 yıl önce muhteşem bir direnişle darbe girişimini önlediğini belirterek, "Milletimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Demokrasilerde siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Demokrasilerde, darbe girişimi asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.     

Vatikanda 15 Temmuz şehitleri anıldı

"Müttefiklerimizden beklentimiz, ülkemizle daha fazla empati kurmalarıdır. Darbeden yana değil, demokrasiden yana tavır almak önemli." diyen Göktaş, darbe girişiminde bulunanların ana kadrosunun terör örgütü FETÖ'ye mensup olduklarını vurguladı.     

Vatikanda 15 Temmuz şehitleri anıldı

 

Göktaş, FETÖ'nün din, eğitim, diyalog gibi kavramların tümünü, örgütün karanlık emellerine ulaşmasını sağlayacak bir araç olarak telakki ettiğine işaret ederek, "Her şeyi mübah addediyorlar. Şeffaf değiller. Üç yıl önce silahlı şiddete başvurmaktan, halka kurşun sıkmaktan çekinmedikleri de görüldü." şeklinde konuştu. 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler arasında 1980'lerden beri tanıdığı yakın arkadaşı Erol Olçok'un bulunduğunu kaydeden Göktaş, "15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sevgili dostum Erol Olçok da onlardan biriydi. 16 yaşındaki oğlu ile birlikte, o gece köprüye yürüyenler arasındaydı. Darbecilerin kurşunlarıyla şehit oldular. Onları rahmetle yad ediyorum." dedi.     Göktaş, törene katılan basın mensuplarına 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumlularına karşı hukuk çerçevesinde verilen mücadelenin halen devam ettiğini anlattı.     

Vatikanda 15 Temmuz şehitleri anıldı

Törende 15 Temmuz'daki darbe girişimine direniş esnasında şehit düşen 251 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu ve o gece yaşananları özetleyen video izlendi.     

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