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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Vatandaşlık gerilimi... 4 milyona yakın Müslüman kimliğini kaybedebilir
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Dünya
AA
08.05.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Vatandaşlık gerilimi... 4 milyona yakın Müslüman kimliğini kaybedebilir

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Vatandaşlık gerilimi... 4 milyona yakın Müslüman kimliğini kaybedebilir

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Assam eyaletindeki vatandaşların kayıt listesini tamamlamak için tanınan son sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

 Mahkeme, Assam'da geçen yıl temmuz ayı sonunda, federal hükümetin kamuoyuna açıkladığı ve çoğu Müslüman 4 milyon civarında kişinin son taslağına dahil edilmediği yüksek mahkemenin emriyle hazırlanan Ulusal Vatandaşlık Kaydı (NRC) listesinin nihai halinin, en geç 31 Temmuz'a kadar sunulması talimatını verdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, isimleri listeye dahil edilmeyenlere dava açma ve itirazda bulunma hakkı vermişti.  Uzmanlar, mahkemenin listenin tamamlanması için daha fazla zaman tanıması gerektiğine inanıyor.

Avukat Aman Wadud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Assam halkı, Yüksek Mahkemenin daha fazla zaman vermesi gerektiğini düşünüyor. Ramazan ayında, yaşlı ve genç, hasta ve güçsüz kişilerin, duruşma ve doğrulama süreci için uzak mesafelere seyahat etmesi çok zor. Üstelik, Müslümanlara yönelik sahte ve kötü niyetli itirazlarla tacizler arttı." dedi.

YAKLAŞIK 4 MİLYON KİŞİ VATANDAŞLIKLARINI KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Hükümet, 2015 yılında listeyi güncelleme sürecine başlamıştı. Federal hükümetin geçen yıl temmuz ayı sonunda kamuoyuna açıkladığı, NRC son taslağına 4 milyon civarında kişi dahil edilmemişti.

Hindistan Vatandaşlık Kayıt Dairesi yetkilisi India Saileş, listede isimleri yer almayanların dava açma haklarının bulunduğunu belirtirken, sürecin, Assam eyaletindeki azınlıklara karşı "cadı avı" başlatacağından endişe ediliyor.

Aktivistler, NRC'nin hem Hindu milliyetçiler hem de muhafazakar Assamlılar tarafından çoğu Müslüman meşru Bengal topluluğuna saldırmak amacıyla kullanılacağını ifade ediyor.

Yetkililer, listenin, 1985 yılında dönemin Başbakanı Rajiv Gandhi tarafından imzalanan Assam Anlaşması'nın şart koştuğu gibi düzensiz göçmenlerin saptanması amacıyla ve eyalette 25 Mart 1971 tarihinden bu yana düzensiz göçmen olarak yaşayanların devre dışı bırakılması esasına göre güncellendiğini savunuyor.

Anlaşma çerçevesinde, eyalete 24 Mart 1971'den önce geldiğini kanıtlayamayanların yasal haklarının ellerinden alınması ve sınır dışı edilmesi öngörülüyor.
Listeye dahil olmak isteyenlerin, kendilerinin veya atalarının 1951'de Ulusal Vatandaşlık Kaydı'nda yer aldığını kanıtlaması gerekiyor.
Taslağın ilanının ardından üst düzey emniyet yetkilileri, Assam eyaletinin gözetim altında tutulmak üzere bölgelere ayrıldığını, sosyal medya platformlarının takibe alındığını kaydetmişti.  Assam eyaletinde 32 milyon kişi yaşıyor.

BÖLGEDEKİ MÜSLÜMANLARDAN 14 BELGE İSTENİYOR

Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey Başkanı Dr. Tasleem Ahmed, konuya ilişkin geçen yıl düzenlenen bir panelde, Hindistan'ın Keşmir eyaletinden sonra Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletin Assam olduğunu söylemişti.

Assam'da yaşanan ulusal vatandaşlık kaydı probleminin geçmişten beri var olduğunu ancak, gündeme yeni geldiğini belirten Ahmed, NRC ile bölgedeki Müslümanlardan 14 belge istendiğini ve yalnızca bu belgeyi getirenlere vatandaşlık verileceğinin söylendiğini anlatmıştı.

Ahmed, "Normalde bir kişi 14 belgeyi bir araya getiremez. Bu prosedür çok yavaş ilerliyordu ve insanlar şikayet etmeye başladılar. İnsanlar şikayet edince onların oy kullanma hakkını da durdurdular. Başka bir eyalette NRC diye bir kurum ya da oy kullanamayan kişi yok. Sadece Assam'da, hem vatandaşlık almak için NRC'ye gidiyorsunuz hem de vatandaşlığınız yok ve hakkınızda bir şikayet varsa oy kullanamıyorsunuz." diye konuşmuştu. 

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