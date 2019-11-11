Vasa’nın kardeşi mi
İsveç’te, ülkenin en ünlü savaş gemilerinden olan ve 1628 yılında ilk seferinde batan Vasa’nın “kardeş gemisi”ne ait olduğu tahmin edilen ahşap gemi enkazı bulundu.
Jim Hansson adlı deniz arkeoloğu dalgıç, Vaxholm kasabası açıklarında yaptığı dalışta iki gemi enkazı buldu. Bu enkazlardan birinin savaş gemisi Vasa’nın benzeri olabileceği tahmin ediliyor. Adını İsveç kralından alan Vasa, 69 metre uzunluğundaydı ve 64 topa sahipti. Gemi limandan bir mil açıldıktan sonra alabora olmuştu.
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