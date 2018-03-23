Varna öncesi gerilimi tırmandırdılar!
AVRUPA Birliği, Brüksel ile Ankara arasındaki son diyalog fırsatlarından biri olarak görülen 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkiye ile yapacağı toplantı öncesinde gerilimi tırmandırdı.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan’ın taleplerini karşılamak amacıyla, Brüksel’de sona eren zirvede, Kıbrıs açıklarında ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin eylemlerini yasa dışı olarak niteleyen ve güçlü şekilde kınayan AB, Ankara’nın uyarılarını görmezden geldi.
AB, sonuç bildirisi taslağında yer alan ifadeleri nihai metne de aynen yansıttı. Kınamanın yanı sıra, Türkiye’ye bölgedeki faaliyetlerine son vermesi çağrısını ve GKRY’nin, ‘AB hukuku ile uluslararası hukuka dayalı’ egemenliği bağlamında doğal kaynaklardan faydalanma hakkına saygı talebini içeren bildiri, Brüksel’in bir aday ülkesine karşı, iki üye ülkesiyle tam dayanışma sergilediği bir belge niteliğine büründü. Belgede, sınırı geçtikleri için tutuklanan Yunan askerlerine özel atıf yapılıp hızlı çözüm çağrısı yapılması da Ankara’nın tepkisine neden olan bir başka unsur oldu.
UYARILARA RAĞMEN
Türkiye, taslak belgenin detaylarının belli olmasının ardından AB Daimi Temsilciliği aracılığıyla Birlik kurumları, üye ülkelerdeki büyükelçilikleri aracılığıyla da başkentler nezdinde yoğun temas trafiği başlattı. Türkiye’nin, ‘köprü olarak görülen Varna toplantısını tehlikeye atacak ya da bu toplantı üzerinde olumsuz yansımaları olacak bir metinden kaçınılması’ doğrultusundaki çağrıları AB nezdinde karşılık bulmadı. AB, özellikle GKRY’nin, sonuç bildirisinin Türkiye bölümünün mevcut halinden daha da sert hale getirilmesine yönelik girişimleri engellemekle yetindi.
DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ
Türkiye metninde değişikliğe gidilmemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB’nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirdiğini belirterek, “AB Zirvesi’nde yine Rum-Yunan tezlerine hizmet eden, ülkemiz aleyhine kabul edilemez ifadeler içeren bir yazımla karşı karşıya kaldık” dedi. AB’nin bu iki ülkeye sadece üye oldukları için, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın destek verdiğinin altını çizen Aksoy, “Biz AB ile olumlu bir gündem oluşturmaya çalışırken bu tarz kararlar yapıcı bir sonuç doğurmayacak” ifadelerini kullandı.
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