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    Varlıklarından kimsenin haberi yoktu!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 19:53 | Son Güncelleme:

    Antartika'da, daha önce varlığı bilinmeyen 1,5 milyon Adelie penguen sürüsü keşfedildi.

    Bilimsel Raporlar Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre, sayıları azalmakta olan Adelie penguenlerinin daha önce bilinmeyen bir sürüsü bulundu.

    Sayısı 1,5 milyonu bulan penguen sürüsünün, insanların ve iklim değişikliği etkilerinin daha az görüldüğü “Tehlike Adaları”nda keşfedildiği belirtildi.

    Araştırmacılar, Tehlike Adaları’nın Antartika’nın kuzeyine çok uzak olması ve kalın buzullarla kaplı olması nedeniyle, penguenlerin kendilerini korumada başarılı olduklarını ifade etti.

    Yeni keşfin, Antartika’daki Adelie penguen sürüleri arasındaki en büyük sürü olduğu kaydedildi.

    New York'taki Stony Brook Üniversitesinden ekoloji uzmanı Heather Lynch, penguen sürüsü ile ilgili ilk belirtileri 2014 yılında tespit ettiklerini belirterek, “2014 yılında uzaydan aldığımız görüntülerde penguen dışkılarına rastlamıştık ancak bunun yanlış olabileceğini düşünmüştüm. Fakat daha sonraki araştırmalarda daha önce hiç görülmemiş devasa bir penguen grubunu keşfettik” ifadelerini kullandı.

    2014 yılında uzaydan görüntülenecek kadar büyük dışkı görüntülerine rastlanması, araştırmacıların bölgede araştırmalara yönelmesine neden olmuştu.

    Etiketler: Antartika , Penguen , Adelie
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