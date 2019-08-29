Valilerden Bolsonaro’ya ‘Yardımlar kabul edilmeli’
Brezilya’daki yangınlardan en fazla zararı gören 9 eyaletin valisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya yangınlarla mücadele için teklif edilen yardımları kabul etme çağrısında bulundu.
Bolsonaro ve valiler arasında yapılan toplantıda 9 eyaletin valisinden Amazonlardaki yangınlar için önerilen yardımları kabul etme çağrısı geldi. Maranhao eyaleti Valisi Flavio Dino ve yangından etkilenen diğer bölgelerin valileri toplantıda, parayı geri çevirmenin zamanı olmadığına dikkati çekti.
TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ
Brezilya hükümeti de toplantının ardından bu konudaki tutumunu değiştirerek harcama yetkisinin kendilerinde olması şartıyla yardımları kabul edebileceklerini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Rego Barros, “Brezilya hükümeti ülkelerden ve organizasyonlardan mali destek almaya hazırdır” ifadesini kullandı.
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