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    Vajina beyazlatmadan sonra yeni furya!

    Hurriyet.com.tr
    04.02.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    Vajina beyazlatma çılgınlığının ardından patlak veren penis beyazlatma furyası konusunda plastik cerrahlar uyarıyor.

    Lazer, asit ve kimyasal kullanımını gerekli kılan bu genital güzelleşme operasyonu, erkekleri, yanık, yara, ciltte gerilme ya da başta düşündüklerinin tam tersi bir sonuçla; daha koyu renk ya da benekli bir cinsel organla karşı karşıya bırakabilir.

    Genital prosedürler konusunda uzman olan İtalyan plastik cerrah Massimiliano Brambille, AFP ajansına verdiği demeçte, "Gerekli olmadığı durumlarda uygulanmamalı diye düşünüyorum" dedi. Brambille, beyazlatma için kullanılan malzemelerin çok agresif olduğunu belirtirken, "Beyazlatma çok dikkat ettiğim hususlardan biri" ifadesini kullandı.

    Bu ay başında Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir klinik, işlemi uygulamaya başladıklarından bu yana sadece altı ay içerisinde ayda 100 erkeğin penis beyazlatma operasyonu yaptırdığını açıklamıştı.

    Lyon kentinden plastik cerrah Fabien Boucher de genital beyazlatma furyasını “toplumun pornografikleşmesine” bağlıyor. Boucher’e göre; penisin vücudun geri kalanından daha koyu renk olması gayet normal.

    Boucher’in vurguladığı bir başka konu ise penis beyazlatmada kullanılan lazer ve kimyasallara yönelik çok az bilimsel araştırma bulunması. Boucher, “Penis derisi, yüz ya da vücuttaki deriden farklı. İnce bir deri ve henüz tam olarak nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz” dedi.
    Tayland Sağlık Bakanı da prosedüre ilişkin uyarıda bulunarak, “Tahrişe ya da enfeksiyona yok açabilir, hatta cinsel tatmin ve üremeye tehdit oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , penis beyazlatma , haber
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