Vahşi cinayeti itiraf etti! Korkunç detaylar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
Sefa KARAHASAN/DHA
05.05.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

Vahşi cinayeti itiraf etti! Korkunç detaylar

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Vahşi cinayeti itiraf etti! Korkunç detaylar

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi’nde Lefkoşa kentinde 19 Nisan’da evlerinde cinayete kurban giden Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu çiftini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Loizos Conis (33), suçunu itiraf etti. Olaydan önce kokain kullandığını anlatan Conis, cinayetten sonra ise evdeki kasayı aradığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Lefkoşa’da 19 Nisan’da meydana gelen olayda, Yorgos Hacıyeorgiu ile Dina Sergiu evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında Loizos Conis’i gözaltına aldı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Conis, suçunu itiraf etti. Loizos Conis, olaydan önce kokain kullanıp, arkadaşlarına evdeki kasayı almaları gerektiğini söylediğini anlattı.

Conis, kapıyı açamadığı için eve üst kattaki pencereden girdiğini kaydetti. Yatak odasında bulunan Dina Sergiu’nun kendisini fark edip, bağırdığını söyleyen Loizos Conis, "Kadını bıçaklayarak öldürdüm" dedi. Alt katta televizyon izleyen kadının eşi Yorgos Hacıyeorgiu’nun yardıma koştuğunu söyleyen şüpheli, "Bu sırada adamı da bıçaklamaya başladım. Onu da öldürdükten sonra evdeki kasayı aramaya başladım" diye konuştu. Bu sırada evde bulunan 15 yaşındaki çocuğun uyandığını belirten Conis, "Çocuğu mutfağa götürdüm. Sonrasında bana yardım için gelen üvey kardeşim Lefteris S. ve arkadaşım Sarah S.’nin içeri girmesi için kapıyı açmasını sağladım" dedi.

Vahşi cinayeti itiraf etti Korkunç detaylar


Conis’in evden çıkarken içinde ne kadar para olduğu belirlenemeyen bir cüzdan aldığı tespit edildi.

SEVGİLİSİ DE İTİRAF ETTİ

Şüpheli Loizos Conis’in sevgilisi Sarah S. de polise verdiği ifade de arkadaşının kokain ve diğer uyuşturucu maddeleri kullandığını söyledi. Conis’ten korkusu nedeniyle ayrılamadığını söyleyen 21 yaşındaki kadın, "Eve cinayet işlemek için gitti" dedi.

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