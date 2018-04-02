Uzmanlar panik içinde! Kıbrıs'ta arılarda toplu ölümler yaşanıyor
KIBRIS’ta yoğun olarak kullanılan tarım ilaçları ve cep telefonlarından yayılan elektronik radyasyon arıların toplu ölümlerine yol açıyor.
Kıbrıs Rum yönetiminde faaliyet gösteren Ekolojik Tarım Birliği örgütü, bahar aylarında arıların sayılarında artış beklenirken, tam aksine toplu ölümlerin gözlenmesi üzerine hükümeti acil önlem alması için uyardı.
ARI YOKSA, YİYECEK DE YOK
Ekolojik Tarım Birliği’nde görevli uzmanlar, Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde arı nüfusunda yüzde 85 oranında azalma meydana geldiğine dikkat çekerek, “Ağaçların ve bitkilerin tam çiçeklenme döneminde yoğun tarım ilaçları kullanılıyor. Arı yoksa, çiçeklerde tozlaşma da olmaz. Tozlaşma olmazsa, meyve, sebze ve tarımı unutun, aç kalırız” uyarısı yaptı.
SİNYALSİZ YER KALMADI
Dünyanın bir çok bölgesinde arı nüfusunda ani düşüşler gözleniyor. Bilim insanları, arıların yok olmasının tek nedeninin tarım ilaçları olmadığı, son yıllarda kullanımı sürekli artan cep telefonları ve kablosuz internet bağlantılarının da arı ölümlerini artırdığını belirtiyor. Bilim insanları, “Arılar bilinen 100 çeşit tarım ve meyve çeşidinin yüzde 70’inin tozlaşmasını sağlıyor. Bu da dünya nüfusunun yüzde 90’ının besini anlamına geliyor” diyor.
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