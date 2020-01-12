Uzmanlar ne diyor: İran’ın itibar kaybettiği kesin

Bozkurt Aran (Eski Tahran Büyükelçisi): İran’ın itibar kaybettiği kesin. Sadece bu uçak olayıyla değil, Süleymani’nin cenazesinde yaşanlarla da itibarı ciddi şekilde zedelendi. Uçağın düşürülmesinde yaşananlar, İran’ın askeri düzeninde de sorunlar olduğunu net şekilde ortaya koydu. İran’da rejimin askeri alanda kendisini güç olarak gösterme çabası da ciddi darbe almış oldu. Uçağın düşürülmesi nedeniyle yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Hem Ukrayna, hem de yolcuların aileleri tazminat için dava açarlar diye düşünüyorum.

Nihat Ali Özcan (TOBB ETÜ öğretim üyesi): İran’ın itibar kaybettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İran bu işin üstünü örtmek istedi, ancak bunun mümkün olmadığını görünce gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Batı’nın hava savunma sistemleri, uzaydaki gözetleme uyduları ve üst düzey teknik donanıma sahip istasyonları herşeyi kaydetmiştir. Bu nedenle itiraf gelmek zorunda kaldı. İran’ın artık itibar ve inandırıcılık kazanması çok zor. Milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak.

Selim Karaosmanoğlu (Eski Tahran Büyükelçisi): İtiraf geldikten sonra tazminat ödemesi kesin gündeme getirilecektir. ‘İran nasıl itibar kazanır’ diye sorarsanız, Batı dünyası ile masaya oturması ve ‘kazan-kazan’ anlayışını kabul etmesi gerekir. Ancak İran’ın istikrarı korunmalı. Aksi durumda İran’da bir iç karışıklık hem bizi, hem Körfez’i çok olumsuz

etkiler.