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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
28.07.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

'Uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası'na talep patlaması

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'Uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası'na talep patlaması

ABD'de 6 binden fazla kişi, 10 milyon dolar tazminat ödemeli 'uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası' satın aldı.

Facebook'ta 1 milyondan fazla kişinin katılacağını belirttiği 51. Bölge İstilası etkinliğinin ardından 6 binden fazla kişinin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Saint Lawrence Sigorta Şirketi'nin sunduğu 'uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası'nı satın aldığı bildirildi.

10 milyon dolar tazminat ödemeli uzaylılar tarafından kaçırılma sigortası kişinin, 51. Bölge gibi tartışmalı mekanlarda yaşayabileceği doğa üstü olaylarda zarar tazminatı ödemeyi vaat ediyor.

Tek sefere mahsus 25 dolarlık ücret karşılığında satın alınabilen sigorta türünün dijital kopyalarının her biri 20 dolardan ücretlendiriliyor.

Fakat sigorta şirketi ödemeyi 10 ila 20 milyon yıllık zaman aracılığı içinde yılda 1 dolar olarak gerçekleştiriyor.

Şirketin sahibi olan Mike St Lawrence, Facebook'ta viral haline gelen ve 20 Eylül'de gerçekleştirileceği belirtilen 51. Bölge İstilası etkinliği ile sigortaya talebin ciddi oranda arttığını söylüyor.

Hiç kimseyi dolandırma niyetinin bulunmadığını belirten Mike St Lawrence, insanların bu talep doğrultusunda firmasını başvuruda bulunduğunu ve şartları anlamayan kişilere sigortayı satmadığını belirtiyor.

Bugüne kadar sigortayı yaptıran yalnızca iki kişinin tazminat talebinde bulunduğunu belirten Mike St Lawrence, bahsi geçen kişilerden birinin uzaylılarla temas kurduğuna dayanak olarak bir fotoğraf gösterdiğini ifade ediyor.

Yaşadığını öne sürdüğü deneyimin kanıtı olan fotoğrafı sigorta şirketine getiren kişinin 10 yıl boyunca senede 1 dolar tazminat aldığını söyleyen Mike St Lawrence, bu kişinin bir süre sonra kayıplar karıştığını ve senelik 1 dolar olan ödemeyi almak için başvurmadığını anlatıyor.

Uzaylılar tarafından kaçırılma sigortasını sunmaya başladığı ilk dönemde, çok sayıda kişinin bu sigorta türünü saçma bulduğunu söyleyen Mike St Lawrence, günümüzde bu durumun değiştiğini ve insanların yarısının uzaylılar tarafından kaçırılma riskine inandıklarını sözlerine ekliyor.

Facebook'ta başlayan ve şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kişinin katılacağını beyan ettiği 20 Eylül tarihli 51 Bölge İstilası etkinliği için ABD Hava Kuvvetleri, resmi bir duyuru yapmış ve üsse yaklaşan kişilere müdahale edileceğini söylemişti.

ABD ordusu sözcüsü, çok sayıda komplo teorisi ve tartışmanın merkezinde yer alan 51. Bölge'yi ABD kuvvetlerinin eğitim gördüğü sıradan bir üs olarak tanımlamış ve üsse yönelik olası bir hareket durumunda ABD Hava Kuvvetleri'nin ABD'yi ve ABD'ye ait varlıkları koruyacağını ifade etmişti.

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