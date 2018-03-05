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    Uzaylılar Atlantik'teki adaya mı düştü

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

    Uzaylıların varlığına dair kanıtlar bulmaya çalışan Secureteam10 adlı grup, Google Earth üzerinden bulduğu bir görüntüyü paylaştı. İddialarına göre görüntüdeki obje, Dünya'ya düşmüş uzaylıların aracı.

    Atlantik Okyanusu'nun güneyinde ve Antarktika'nın kuzeyinde bulunan Güney Georgia Adası'ndaki Paget Dağı'nda Google Earth ile alınan görüntüde kar üzerinde süründükten sonra karın içine doğru girmiş bir nesne gözüküyor.

    Uzaylılar Atlantikteki adaya mı düştü

    Uzaylıların varlığına inananlar bunun Dünya dışından gelip düşen bir uzay gemisi olduğunu iddia ediyor. Youtube'ta paylaşıldıktan sonra birçok kişi fotoğrafı yorumladı. Bazıları, bunun yakınlardaki bir buzuldan kopup sürüklenmiş bir kaya olduğunu ileri sürdü. 

    Uzaylılar Atlantikteki adaya mı düştü

    Uzaylı iddiasını alaya alanlar ise "Bu Noel Baba'nın kayağı" ya da "Süpermen de bir dağa çarptığında böyle görülüyor" gibi yorumlar yaptı. 

     

     

     

    Etiketler: uzay gemisi , uzaylılar , ada
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