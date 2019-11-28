Uzayda tuvalet krizi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan iki tuvaletin de bozulduğunu açıkladı.
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda tanesi 19 bin dolar olan Rus yapımı tuvaletlerden biri ABD, diğeri ise Rusya modülünde bulunuyor. Bu iki tuvaletin haricinde istasyondaki Soyuz araçlarında da tuvalet bulunuyor ancak yalnızca uçuş halindeyken kullanılabiliyor. ABD modülündeki tuvaletin sürekli olarak ‘servis dışı’ sinyali verdiği, Rus modülündeki tuvaletin ise dolduğu açıklandı. Tuvaletlerin bozulma ihtimaline karşı istasyonda çeşitli boylarda yetişkin bezleri bulunduğu biliniyor.
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