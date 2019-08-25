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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzayda işlenen ilk suç

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Uzayda işlenen ilk suç

NASA, bir astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan boşanmak üzere olduğu eşinin banka hesaplarına girmesi üzerine soruşturma başlattı. Bu olayın tarihte uzayda işlenmiş ilk suç olabileceği belirtiliyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Kurumu (NASA), ABD’li astronot Anne McClain’in (40) kendisine boşanma davası açan eşi Summer Worden’ın banka hesaplarına girdiğini kabul etmesi üzerine soruşturma başlattı. Bir süre önce Dünya’ya dönen McClain, New York Times gazetesine avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hesapta faturalar ve Worden’ın birlikte büyüttükleri oğlunun bakımı için yeterince para olup olmadığını kontrol etmek istediğini belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

McClain, yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarını korusa da NASA, Worden’ın Federal Ticaret Komisyonu’na şikâyeti sonrası inceleme başlattı. McClain, Hava Kuvvetleri’nde subay olan Worden ile 2014’te evlendi. Lezbiyen çiftin boşanma davasının gelecek ay sonuçlanması bekleniyor. West Point askeri akademisinden mezun olan ve Irak’ta savaş pilotu olarak 800 saat uçuşu bulunan McClain, NASA’daki görevine 2013’te başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya’ya ait. Avrupa ise anlaşmada tek bir ülke olarak geçiyor. Varılan anlaşmaya göre burada görev yapan kişiler ve mülkleri için astronotların vatandaşı olduğu ülkelerin yasaları geçerli.

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