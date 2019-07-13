Uzaya uygun astroyazıcı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUzaya uygun astroyazıcı
GeriDünya Uzaya uygun astroyazıcı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uzaya uygun astroyazıcı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uzaya uygun astroyazıcı

Alman bilim insanları, kemik kırılmaları ve doku kaybıyla sonuçlanan yaralanmalara karşı özel bir 3 boyutlu (3D) yazıcı geliştirdi. Bu özel cihazda özellikle astronotların kendi doku örneklerinden kemik ya da dokuları üretilip, yaralanmalarda hayatta kalmaları sağlanabilecek.

 

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini ürettiğini, bu sayede Mars’a gidecek astronotların 3 boyutlu (3D) yazıcıda, kendi hücrelerinden oluşturulan yapay deri ve kemiklerle kendilerini iyileştirebileceğini duyurdu. Almanya’da Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Blue Horizon ve OHB System AG şirketleri ortaklığındaki projede, yerçekimsiz uzay ortamında, insan kanı plazması ‘biyo-mürekkep’ olarak kullanılarak yapay deri ve kemik örnekleri üretildi. Proje yöneticisi Tommaso Ghidini, Mars veya gezegenler arası misyonlara gidecek astronotların uzayda uzun yıllar geçirmek zorunda kalacaklarını, birçok riski göze alan mürettebatın Dünya’ya erken dönmesinin kolay olmayacağını hatırlattı. Ghidini, projenin önemini de şöyle anlattı: “Dünya’daki yerçekiminin 0.38’ine sahip Mars’ta meydana gelmesi çok daha muhtemel kemik kırılmaları durumunda biyobaskı protez kemik çok işe yarayabilir. Biyobaskı maddelerin kaynağı astronotun kendisi olacağı için doku reddi gibi bir sorun da ortaya çıkmaz.” Proje kapsamında ekipman, ameliyat odası, steril ortamın oluşturulması ile iç organlar gibi çok daha karmaşık doku örneklerini biyobaskılamayı mümkün kılmak amaçlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek
ABD’de yasadışı göçmenlerle ilgili önemli gelişme
Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım
İngiltere'den Hürmüz Körfezi'ne ikinci savaş gemisi