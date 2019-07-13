Uzaya uygun astroyazıcı
Alman bilim insanları, kemik kırılmaları ve doku kaybıyla sonuçlanan yaralanmalara karşı özel bir 3 boyutlu (3D) yazıcı geliştirdi. Bu özel cihazda özellikle astronotların kendi doku örneklerinden kemik ya da dokuları üretilip, yaralanmalarda hayatta kalmaları sağlanabilecek.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), ilk biyobaskı deri ve kemik örneklerini ürettiğini, bu sayede Mars’a gidecek astronotların 3 boyutlu (3D) yazıcıda, kendi hücrelerinden oluşturulan yapay deri ve kemiklerle kendilerini iyileştirebileceğini duyurdu. Almanya’da Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Blue Horizon ve OHB System AG şirketleri ortaklığındaki projede, yerçekimsiz uzay ortamında, insan kanı plazması ‘biyo-mürekkep’ olarak kullanılarak yapay deri ve kemik örnekleri üretildi. Proje yöneticisi Tommaso Ghidini, Mars veya gezegenler arası misyonlara gidecek astronotların uzayda uzun yıllar geçirmek zorunda kalacaklarını, birçok riski göze alan mürettebatın Dünya’ya erken dönmesinin kolay olmayacağını hatırlattı. Ghidini, projenin önemini de şöyle anlattı: “Dünya’daki yerçekiminin 0.38’ine sahip Mars’ta meydana gelmesi çok daha muhtemel kemik kırılmaları durumunda biyobaskı protez kemik çok işe yarayabilir. Biyobaskı maddelerin kaynağı astronotun kendisi olacağı için doku reddi gibi bir sorun da ortaya çıkmaz.” Proje kapsamında ekipman, ameliyat odası, steril ortamın oluşturulması ile iç organlar gibi çok daha karmaşık doku örneklerini biyobaskılamayı mümkün kılmak amaçlanıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle