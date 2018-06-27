‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun
‘İlk uzay ülkesi’ olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun ‘gurusu’ konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli’nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirildi.
Euronews'in haberine göre, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törende konuşan ‘Devlet Başkanı' Ashurbeyli, bugünün insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplara geçeceğini söyledi. Tüm bakanlıkların ve hükümet kurumlarının da oluşturulduğunu söyleyen Ashurbeyli, böylelikle insan türünün kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını ifade etti.
Uzay ülkesi Asgardia’nın hedefleri arasında, 5 yıl içinde Dünya yörüngesine bedava internet yayını yapan uydular yerleştirmek, 10-15 yılda da uzay yolculukları için mekikler inşa edip 25 yıl içinde Ay’da bir yerleşim yeri kurmak bulunuyor.
200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler’e üye olmayı da hedefleyen Asgardia’nın bayrağı ve milli marşı da var.
Norveç mitolojisinde geçen ve uzayda bulunan 'Asgard Dünyası'ndan adını alan topluluk, şu anda 200 binden fazla üye ile kendini 172. en büyük ülke olarak görüyor. BM'ye de üye olmayı hedefleyen Asgardia'nın bayrağı ve milli marşı da bulunuyor.
VATANDAŞ OLMAK YILLIK 100 EURO
Asgardia'nın internet sitesinden kayıt olmak ücretsiz. Fakat meclise seçilebilmek gibi vatandaşlık ayrıcalıklarından faydalanabilmek için üyelerden 100 euro miktarında yıllık ücret isteniyor.
'FAHİŞ VERGİ OLMAYACAK' GARANTİSİ
Şimdilik gönüllü bağışlarla finansman sağlayan topluluk, ileride oluşturulacak vergi sistemiyle para sorununa çare bulmayı hedefliyor. Bununla birlikte ‘Devlet Başkanı' Ashurbeyli, vergilerin fahiş oranda olmayacağı konusunda üyelere garanti de veriyor.
TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA ÜYE VAR
Dünya'nın 200 farklı ülkesinden üyesinin olduğunu söyleyen toplulukta en fazla üyesi olan ikinci ülke ise Türkiye. Toplamda 22 393 üye ile Türkiye, 26 689 üyesi olan Amerika Birleşik devletlerinden sonra geliyor.
Topluluğun sitesine göre İstanbul'dan 16851, Ankara'dan 5813, İzmir'den de 4568 üye bulunuyor.
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