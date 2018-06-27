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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
27.06.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun

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‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun

‘İlk uzay ülkesi’ olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun ‘gurusu’ konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli’nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirildi.

Euronews'in haberine göre, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törende konuşan ‘Devlet Başkanı' Ashurbeyli, bugünün insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplara geçeceğini söyledi. Tüm bakanlıkların ve hükümet kurumlarının da oluşturulduğunu söyleyen Ashurbeyli, böylelikle insan türünün kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını ifade etti.

‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun

Uzay ülkesi Asgardia’nın hedefleri arasında, 5 yıl içinde Dünya yörüngesine bedava internet yayını yapan uydular yerleştirmek, 10-15 yılda da uzay yolculukları için mekikler inşa edip 25 yıl içinde Ay’da bir yerleşim yeri kurmak bulunuyor.

200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler’e üye olmayı da hedefleyen Asgardia’nın bayrağı ve milli marşı da var.

‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun

Norveç mitolojisinde geçen ve uzayda bulunan 'Asgard Dünyası'ndan adını alan topluluk, şu anda 200 binden fazla üye ile kendini 172. en büyük ülke olarak görüyor. BM'ye de üye olmayı hedefleyen Asgardia'nın bayrağı ve milli marşı da bulunuyor.

VATANDAŞ OLMAK YILLIK 100 EURO

 Asgardia'nın internet sitesinden kayıt olmak ücretsiz. Fakat meclise seçilebilmek gibi vatandaşlık ayrıcalıklarından faydalanabilmek için üyelerden 100 euro miktarında yıllık ücret isteniyor.

'FAHİŞ VERGİ OLMAYACAK' GARANTİSİ

Şimdilik gönüllü bağışlarla finansman sağlayan topluluk, ileride oluşturulacak vergi sistemiyle para sorununa çare bulmayı hedefliyor. Bununla birlikte ‘Devlet Başkanı' Ashurbeyli, vergilerin fahiş oranda olmayacağı konusunda üyelere garanti de veriyor.

‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun

TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA ÜYE VAR

Dünya'nın 200 farklı ülkesinden üyesinin olduğunu söyleyen toplulukta en fazla üyesi olan ikinci ülke ise Türkiye. Toplamda 22 393 üye ile Türkiye, 26 689 üyesi olan Amerika Birleşik devletlerinden sonra geliyor.

‘Uzay ülkesi’ Asgardia Dünya’ya hayırlı olsun

Topluluğun sitesine göre İstanbul'dan 16851, Ankara'dan 5813, İzmir'den de 4568 üye bulunuyor.

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