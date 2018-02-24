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    ‘Uzay Şairi Türk’ Londra’da anıldı

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    24.02.2018 - 20:20 | Son Güncelleme:

    30’dan fazla dile çevrilen eserleriyle Amerika ve bir çok Avrupa ülkesinden onlarca önemli ödül kazanan, iki kez de Nobel’e aday gösterilen ‘Uzay Şairi Türk’ Osman Türkay, Londra Sanat Forumu tarafından doğumunun 91’nci yıldönümünde anıldı.

    24 Ocak 2001’de yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Girne Akçiçek Hastanesi’nde hayatını kaybeden, Albert Einstein Özel Barış Ödülü sahibi Osman Türkay, ‘Evrende Rastgele Bir Gezinti’ adlı kitabıyla, Amerikan Başarılar Enstitüsü’nün ‘Yılın Adamı’ ve ‘Bin Yılın Şöhretler Sarayı’ ödüllerini, Amerikan Biyografi Enstitüsü’nün ‘Altın Plak’ ödülünü, ‘Başkanlık Onur Mühürü’nü, Avustralya’da ‘Uçan Altın Kumru’ ödülünü kazanmıştı. Londra’da 40 yılı aşkın bir süre yaşam süren Türkay’ın son yıllarda aldığı ödül sayısı 50’yi aşmış, iki kez de Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmişti (1988 ve 1990).

    ‘Uzay Şairi Türk’ Londra’da anıldı

    NEDEN OSMAN TÜRKAY
    KKTC Londra Temsilciliği binasında düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.
    Londra Sanat Forumu’nun 26 Ocak’ta faaliyete geçtiğini hatırlatan yazar Sonay Yakup Yakupsoy, forumun ilk etkinliğinin Uzay Şairi Türk Osman Türkay’ın anısına yapıldığını söyledi. İlk etkinliğe Osman Türkay’la başlanmasının sebebini ise şöyle açıkladı; “16 Şubat, Osman Türkay’ın doğum günü. Yaşasaydı 91 yaşında olacaktı. Bu nedenle ilk programımıza Osman Türkay ile başlıyoruz” dedi.
    Daha sonra belgesel yapımcısı Semra Eren-Nijhar’ın hazırladığı ‘Evrenin Şairi Osman Türkay’ adlı video gösterildi. Ardından Osman Türkay’ın hayatı ve sanatı üzerine sohbet gerçekleştirildi. Osman Türkay konusunda uzman olan Eren-Nijhar ‘Neden Osman Türkay’ sorusunu şöyle yanıtladı:

    ‘Uzay Şairi Türk’ Londra’da anıldı

    30’DAN FAZLA DİLE ÇEVRİLDİ
    “Bunu bana çok sordular. İlk olarak söyleyeceğim cümle; Osman Türkay’la çok geç tanıştım. 1997 yıllarında Şiir Kütüphanesi’nde kitapları önüme düştü. Tabi, bugün Orhan Pamuk gibi dünya dillerine çevrilmiş yazarlarımız var ancak 20 yıl önce Nazım Hikmet dışında çok az şairimiz dünya dillerine çevrilmişti. Osman Türkay’ın kitabına açıp baktığımda 30’un üstünde değişik dillere çevrilmişti. Orada kilitlendim. Londra’da yaşadığını öğrenince kendisiyle tanışma fırsatım da oldu. Tanıdıkça derin bir dergah şairimizin olduğunun farkına vardım.”

    ‘Uzay Şairi Türk’ Londra’da anıldı

    ‘MAĞUSA LİMANI’
    Söyleşinin ardından opera sanatçısı Ethem Demir, ‘Mağusa Limanı’ adlı eseri okudu. Geceye Brüksel’den katılan Ünal Ünaydın da şiirler seslendirdi. Akabinde Osman Türkay ile ilgili anılarını Gülgün Özçelik, Erkan Pastırmacıoğlu, Mehmet Salih Öksüzoğlu, Mustafa Köker, Ethem Demir ve Tevfik Zekai dile getirdi. Gece Naci Göçen (kanun), Erkan Pastırmacıoğlu (ud) ve Abdulah Kan’ın (saz) seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserlerinin ardından son buldu.

    ‘Uzay Şairi Türk’ Londra’da anıldı

    T.C. Londra Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi İsmail Candan Aşçı, Deniz Ataşesi Ercan Eğmez, İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer ve Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar da geceye katılanlar arasındaydı.

    ‘Uzay Şairi Türk’ Londra’da anıldı

    Etiketler: Uzay Şairi Türk , Osman Türkay , avrupadan haberler , 91 yaşında
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