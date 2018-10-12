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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
12.10.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

‘Uzay istasyonuna bir süre insan gönderilemeyebilir’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘Uzay istasyonuna bir süre insan gönderilemeyebilir’

Rusya’ya ait ‘Soyuz’ uzay aracıyla önceki gün yaşanan kaza, uzayla ilgili tüm çalışmaları altüst etti. Rus tarafı dünya yörüngesindeki istasyonun bir süreliğine kapatılmasının söz konusu olduğunu duyurdu.

SOYUZ-FG taşıyıcı roketin yıllar sonra ilk defa kazaya neden olduğunu duyuran Rus uzay ajansı “Roskosmos” Yürütme Direktörü Sergey Krikalyev, “Gizlemeden söylemem gerek. Son derece tatsız bir durumla karşı karşıyayız. Uzaya insan taşıyan roketimiz yıllar sonra sorun çıkardı. Bu yüzden perşembe günkü kaza en ufak ayrıntısına kadar irdelenmeden tüm uçuşlara ara verme kararı almış bulunuyoruz. Dünya yörüngesindeki “Uluslararası Uzay İstasyonu” (ISS) bu yüzden bir süre insansız rejime geçebilir” açıklamasını yaptı.

İlk analizlere göre kaza nedeninin roketin birinci ve ikinci bölümleri arasında yer alan bir fişekten kaynaklandığı tespitleri yapıldığını da basınla paylaşan Krikalev, “Arada yer alan bu patlatma fişeği yakıtını tüketen birinci bölümün rokete zarar vermeden yana itilerek ayrılmasını ön görüyor. Bu fişek nedense görevini yerine getirmeyerek ayrılma esnasında geride kalan roket gövdesine zarar vermiştir” ifadelerini kullandı.

‘Uzay istasyonuna bir süre insan gönderilemeyebilir’

‘GERİ GETİRİLECEKLER’

Uzay istasyonunda vardiya değişimi bekleyen kozmonot ve astronotların durumuyla ilgili de konuşan “Roskosmos” yetkilisine göre, oradaki mürettebat sadece birkaç gün gecikmeli yeryüzüne dönecek. Mürettebatın uzayda kalma süresinin fazla uzatılamayacağını da vurgulayan Krikalev, “Aralık ayında onları geri getirmek zorundayız. İstasyona bahar aylarından önce ise yeni mürettebat göndermemiz zor görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu bu durumda otomatik insansız rejime alınabilir. Ayrıca 15 Ekim tarihinde kozmonot Aleksey Ovçinin istasyonu normal ulaşmış olsaydı diğer Rus kozmonot Sergey Prokopyev ile istasyonun dışına çıkarak Rus modülündeki deliği inceleyecekti. Şimdiki şartlarda bu çalışmayı da erteliyoruz” dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında uzay istasyonuna kenetli olan “Soyuz-MC9” aracı dış gövdesinde bir delik bulunmuştu. İstasyon bu delikten hava kaçırmaya başlamıştı. İlk önce mikroskobik göktaşının neden olduğu sanılan delik bulunduğunda birinin bunu matkapla açtığı tespit edilmişti. Rus yetkililer tahminlerinde komplo teorileri bile kurarak istasyonda sabotaj girişiminden bile söz etmeye başlamıştı.

‘Uzay istasyonuna bir süre insan gönderilemeyebilir’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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