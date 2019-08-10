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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
10.08.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Uyumadığı için 3,5 yaşındaki kızını hastanelik eden babaya 2 yıl hapis

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Uyumadığı için 3,5 yaşındaki kızını hastanelik eden babaya 2 yıl hapis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle 3,5 yaşındaki kızı S.A.’yı döverek hastanelik eden baba Ertan A. (38) iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede son kez söz alan Ertan A., "Yorgun ve uykusuzdum. İsteyerek yapmadım" diyerek affedilmesini istedi.

Olay, 27 Haziran gece yarısı Gazimağusa ilçesine bağlı Akdoğan Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ertan A., uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.’yı tokatlamaya ve boğazını sıkmaya başladı. S.A.’nın sağ gözü, boynu ve yanağı morardı. Ertan A.’nın  kayınpederi, polise giderek şikayetçi oldu. S.A. hastaneye kaldırılırken, polis, babayı ’darp’ suçundan gözaltına aldı.

Uyumadığı için 3,5 yaşındaki kızını hastanelik eden babaya 2 yıl hapis

ÖZÜR DİLEDİ, YARGIÇ AFFETMEDİ

Mahkemeye çıkarılan baba, "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim" dedi. Yargıç Umut İnan ise babaya tepki göstererek, "İzahatınız kabul edilebilir değil. Bir baba, çocuğuna istemeden nasıl böyle bir şey yapar?" diye konuştu. Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Ertan A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan, söz konusu suçun affedilemez olduğunu söyledi.

Mahkemede son kez söz alan Ertan A. da, "Yorgun ve uykusuzdum. İsteyerek yapmadım "diyerek affedilmesini istedi. Yargıç İnan, ’sanığın izahatının kabul edilemez olduğunu’ belirterek, zanlının 2 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi.

Uyumadığı için 3,5 yaşındaki kızını hastanelik eden babaya 2 yıl hapis

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