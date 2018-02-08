Uyum Bakanlığı’na yine Türkiye kökenli

GAZETECİ ve film yapımcısı Düzen Tekkal’ın, Aydan Özoğuz’un görevini üstlenmesi bekleniyor. Başbakan Angela Merkel’in bakan olarak görmek istediği Diyarbakırlı bir ailenin kızı olan 39 yaşındaki Tekkal, gazeteci ve film yapımcısı. Uzun süre televizyon haberciliği yapan Tekkal’ın ismi daha önce de Rheinland Pfalz Eyaleti Uyum Danışmanlığı için geçmişti. Ancak CDU burada iktidara gelemeyince Tekkal da hükümette yer alamamıştı.

DEAŞ SALDIRILARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Düzen Tekkal, terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta siviller ve özellikle de kadınlara yönelik saldırılarını Almanya’nın gündemine taşımıştı. Tekkal gazetecilik yaptığı dönemde sekizi Türkiye kökenli, biri Yunanlı ve bir de polis memuru olmak üzere 10 cinayet işleyen terör çetesi NSU ile ilgili de çarpıcı haberlere imza atmıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



