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    Uyum Bakanlığı’na yine Türkiye kökenli

    Ali VARLI / BERLİN
    08.02.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Bild gazetesinin iddiasına göre, Almanya’da CDU/CSU ve SPD koalisyon hükümetinde dört yıldır Uyumdan Sorumlu Devlet bakanı olarak görev yapan Aydan Özoğuz’un yerine, bir başka Türkiye kökenli isim geçiyor.

    GAZETECİ ve film yapımcısı Düzen Tekkal’ın, Aydan Özoğuz’un görevini üstlenmesi bekleniyor. Başbakan Angela Merkel’in bakan olarak görmek istediği Diyarbakırlı bir ailenin kızı olan 39 yaşındaki Tekkal, gazeteci ve film yapımcısı. Uzun süre televizyon haberciliği yapan Tekkal’ın ismi daha önce de Rheinland Pfalz Eyaleti Uyum Danışmanlığı için geçmişti. Ancak CDU burada iktidara gelemeyince Tekkal da hükümette yer alamamıştı.

    Uyum Bakanlığı’na yine Türkiye kökenli

    DEAŞ SALDIRILARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
    Düzen Tekkal, terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta siviller ve özellikle de kadınlara yönelik saldırılarını Almanya’nın gündemine taşımıştı. Tekkal gazetecilik yaptığı dönemde sekizi Türkiye kökenli, biri Yunanlı ve bir de polis memuru olmak üzere 10 cinayet işleyen terör çetesi NSU ile ilgili de çarpıcı haberlere imza atmıştı.

     

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    Etiketler: Almanya yeni uyum bakanı , Düzen Tekdal , aydan özoğuz , avrupa'dan haberler , HABER
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