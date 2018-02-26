Uyum Bakanlığı’na sürpriz isim

MERKEL, Uyum Bakanlığı’na göçmenler arasında hiç tanınmayan 51 yaşındaki Annette Widmann Mauz’u getireceğini açıkladı. 2009’dan beri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Tübingenli Mauz’un ismi daha önce Sağlık Bakanlığı için geçiyordu. Ancak parti içi dengeler sonucu Uyum Bakanlığı’na kaydırıldı.

Mauz, “Merkel’den Göç, Mülteci ve Uyum Bakanı teklifi gelince, çok sevindim. Bu konu toplumumuzu şekillendiriyor. Bakanlar kurulu toplantısında oturacağım için hükümetin uyum politikasını doğrudan yönlendireceğim. Sağlık müsteşarı olarak göçmenlerin sağlığı konusunda çalışmalarım oldu. Kadın erkek eşitliğine önem vereceğim. Biz modern ve aydın bir ülke olarak kalmak istiyoruz. Uyum kendiliğinden olan bir şey değil. Angajman gerektiriyor” dedi.

Uzun yıllar siyasal ve hukuk okuyan Mauz, öğrenimini halen tamamlayamadı.

KARŞI KARŞIYA DEĞİL, BİRLİKTE

Uyum Bakanlığı’nın tekrar kendilerine geçmesinin uyum çalışmalarında yeni şanslar sunacağını vurgulayan Merkel, şunları söyledi:

“Yanlış anlaşılan hoşgörü birlik ve bütünlüğümüz için ne kadar tehlikeliyse, yabancı olan her şeye karşı popülist kışkırtmalar da o kadar tehlikeli. Biz karşı karşıya değil birlikte konuştuğumuz, ihtirasla tartıştığımız ama birbirimize hakaret etmediğimiz bir ülkede yaşamak istiyoruz.”

Merkel, uyumu reddedenlerin de ülkede yabancılara karşı kin dolu söylemlerle dolaşanların da hissedilir karşılığı bulacaklarını, iltica başvurularını hızla sonuçlandıracaklarını, başvurusu reddedilenleri hızlı sınır dışı edeceklerini söyledi.