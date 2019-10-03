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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
03.10.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Uykudaki kocasına insülin iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı

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Uykudaki kocasına insülin iğnesi yaparak öldürmeye çalıştı

Polonya'da bir kadın uykudaki eşini insülin iğnesi yaparak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla 8 yıl hapse mahkum edildi. Kızının çağırdığı ilk yardım ekipleri sayesinde hayata döndürülen talihsiz koca ise mahkemede karısını affettiğini, eve dönmesini beklediğini söyledi.

Polonya'nın güney batısındaki Lewin Brzeski kentinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın, uykudaki kocasına yüksek dozajda insülin iğnesi yaptı. Ailenin o sırada evde bulunan kızı babasının kötüleştiğini fark ederek 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi.

Hızlıca olay yerine intikal eden ekipler, şuurunu kaybetmiş talihsiz kocayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerin ardından adama yüksek derecede insülin yapıldığı, ekiplerin acil müdahalesi olmasaydı hayatta kalamayacağı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan polisler adamın olay esnasında evde bulunan karısını gözaltına aldı. Kanında 2 promil alkol bulunduğu belirlenen kadın hakkında evdeki delillerin de toplanmasının ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.

Savcının müebbet hapis talebinde bulunduğu kadın ilkin üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken sonrasında eşiyle geçinemedikleri için böylesi bir yola başvurduğunu, ancak öldürmek niyetinin olmadığını söyledi.

Sağlık durumu oldukça ağır olan kocanın hastanede süren tedavisi esnasında haftalarca uyutuldu. Talihsiz adam uzun süre sonra sağlığına kavuştuktan sonra katıldığı duruşmada karısını affettiğini ve eve dönmesini beklediğini söyledi. Ancak mahkeme kadını cinayete teşebbüs suçundan 8 yıl hapse mahkum etti.

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Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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