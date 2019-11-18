Uygurlara baskının belgesi ortaya çıktı
ÇİN’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara uyguladığı baskı politikalarına ve bölgedeki toplama kamplarına yönelik resmi belge ortaya çıktı.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşananlara ilişkin Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmi belge basına sızdırıldı. Amerikan New York Times tarafından yayımlanan belgede, Çin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik birimlerine, nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verdiği detaylı talimatlar dikkati çekti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dökümanda, 11 Eylül saldırısı sonrası ABD’nin “terörle savaş” politikasını örnek alarak, bölgede yaşananları “terörizmle mücadele” olarak tanımlarken, güvenlik birimlerine “asla merhamet gösterilmemesi” talimatı veriyor.
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