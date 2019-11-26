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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Uygurlara baskı belgeleri

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Uygurlara baskı belgeleri

ÇİN’in Uygur Sincan Özerk Bölgesi’nde izlediği baskı uygulamalarına ilişkin çok sayıda belge Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayımlandı.

Çin hükümetinin iç yazışmalarını ortaya çıkaran belgeler, bölgede ‘Mesleki Eğitim Merkezi’ adı altında kurulan kamplarda gönüllülük esaslı bir eğitimin yerine, zorla ve asimile etme amaçlı bir eğitimin uygulandığına işaret ediyor. Yüksek teknoloji ve kör noktası olmayan kameralar ile 7/24 izlenen kamplara ilişkin 2017 tarihli bir belgede ‘firarların önlenmesi, gözetleme kuleleri, rutin kontrol ve kapıların iki kez kilitlenmesine’ ilişkin talimatlar dikkat çekiyor.

‘KÜLTÜREL SOYKIRIM’

Çin’in ‘eğitim’ iddiasıyla kamp ve hapishanelerde gözaltında tuttuğu Uygur Türkleri ve Sincanlı Müslümanların sayısı yaklaşık 1 milyon. Ancak Uygurlu aktivistler kamp ve ‘eğitime alınanların’ sayısının bilinenden daha fazla olduğunu öne sürüyor. Çin’deki azınlıklarla ilgili araştırma yürüten Alman akademisyen Adrian Zenz, “Belgeler, bir çeşit kültürel soykırımı teyit ediyor” yorumunda bulundu.

Zenz, Sincan Adalet Bakanlığı’nın 2017 tarihli bir belgesinde kampların “beyin yıkama, kalpleri temizleme, doğruyu destekleme, yanlışı bertaraf etme” olarak tarif edildiğini belirtiyor.

YAPAY ZEKÂ İLE TAKİP

Belgelerden biri ‘yeniden eğitim kampları’ ile Sincan bölgesindeki ileri seviyedeki dijital takip arasında bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Belgede ‘gözetlemenin amacının sorunlar ortaya çıkmadan engellemek’ olduğu belirtiliyor.

Uygurların puan sistemiyle değerlendirildiği, data toplanması ve analiz için yapay zekâdan da yardım alındığı aktarılıyor.

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