Üyelik perspektifi versinler fasılları açarız

Çelik, Adana’da düzenlenen 37’nci Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Toplantısı’na katıldı. Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Eş Başkanı Annie Van Wezel, OHAL, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, gazetecilere yönelik cezalarla ilgili duyulan endişeyi ifade etti. Çelik ise “Basın özgürlüğü, hukuk, ifade özgürlüğü önemli. Gözünüzün önüne dünya başkentlerini getirin. Örneğin Almanya’nın başkentini getirin. Buraların savaş uçaklarıyla vurulduğunu, tanklardan insanlara ateş açıldığını düşünün. Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmıştır. OHAL’i ilan etmiştir. Terör örgütleriyle çatışma altındayız, sınırımızda sorun var, bir darbe tehdidi atlattık. Dostlarımız bunu düşünmeli ve empati yapılmalı” dedi. İmtiyazlı üyelik gibi bir önerinin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, “Yegane model, tam üyelik perspektifidir.” diye konuştu.