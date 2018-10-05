Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgeyi çukurlarla çevreledi…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgeyi çukurlarla çevreledi…
GeriDünya Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgeyi çukurlarla çevreledi…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
MÜNBİÇ (AA)
05.10.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgeyi çukurlarla çevreledi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgeyi çukurlarla çevreledi…

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'de yaptığı gibi Münbiç ilçe merkezini de çukurlar kazarak çevreledi. Örgüt, birleştiğinde 29,3 kilometrelik hat oluşturan çukurların önüne farklı derinliklerde toprak setler kurdu. SDG ismini kullanan örgüt, Kandil'den gelen PKK elebaşları öncülüğünde "Münbiç savunması" toplantıları yapıyor. Elebaşlar, Afrin'den Münbiç'e kaçan teröristlere, ABD desteğiyle SDG çatısı altında eğitim veriyor. AA'nın aldığı uydu fotoğraflarında çukurlar gökyüzünden belli oluyor.

ABD, Türkiye'ye Münbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmezken, geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/PKK, ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi.     

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi
daha fazla video için

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da ABD ile sağlanan mutabakata dikkati çekmişti.  Münbiç'in YPG/PKK'dan temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde anlaşıldığını anımsatan Kalın, ancak daha sonra "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini vurgulamıştı.     

AA'nın Münbiç içindeki araştırmaları, örgütün Münbiç'ten çıkmayacakmış gibi ilçeye yerleşmeyi sürdürdüğünü gösterdi. Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG/PKK, ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Münbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı.  Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG/PKK'nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.     

YPG/PKK, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı.     

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.     

AA'nın temin ettiği uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor.     

YPG/PKK, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller kazdı.     

Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor.     

Münbiç'i çevreleyen çukur hatlar sayesinde ilçeye giriş çıkışlar sadece belirli noktalardan yapılabiliyor.      

Örgüt, Münbiç'e yönelik olası bir harekata karşı güç toplamaya aralıksız devam ediyor.     

Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için bir çok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

SDG İSMİNİ KULLANARAK TERÖRİSTLERE EĞİTİM     

Öte yandan örgüt, Zeytin Dalı Harekatı ile işgalinden kurtarılan Afrin'den kaçarak Münbiç'e gelen unsurlarına eğitim veriyor. Eğitim, ABD desteğiyle, sözde SDG çatısı altında gerçekleştiriliyor.     

YPG/PKK ayrıca, Münbiç'in Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır konumdaki noktalara askeri yığınak yapıyor.     

KANDİL ELEBAŞI ÖNCÜLÜĞÜNDE MÜNBİÇ SAVUNMASI TOPLANTILARI     

Afrin'den Münbiç'e gelen Kandil kökenli elebaşları, bu süreç içerisinde SDG unsurları ile "Münbiç'in savunulması" konulu 4 toplantı gerçekleştirdi.     

Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.     

MÜNBİÇ'TE GÜVENLİK VE İSTİKRAR İÇİN TÜRKİYE-ABD YOL HARİTASI     

Türkiye ve ABD, 4 Haziran'da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı.     

Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri unsurlarının ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türkiye ve ABD şimdiye kadar 55 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti.     

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." demişti.     

Ancak ABD, Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarının çekileceğini taahhütünü yerine getirmek için henüz adım atmadı.

Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı PKK o bölgeyi çukurlarla çevreledi…


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trump'ın haberi yoktu! Fırtına koptu

Uydu fotoğraflarında ortaya çıktı! PKK o bölgede...

Çıldırtan detay! Sadece 'orta parmak' değilmiş

Hapisten kaçan mahkumlar ülkeyi ayağa kaldırdı