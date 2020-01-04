Uyarılar peş peşe! Ve İngiltere de yayınladı

İngiltere Hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Süleymani'nin ölümü ve bölgedeki gerilimin artmasının ardından Irak ve İran için seyahat tavsiyelerinin güncellendiği belirtildi. İngiliz vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran'a seyahat etmemeleri istenen açıklamada, ülkede olan İngilizlere de dikkatli olmaları ve medyayı takip etmeleri uyarısında bulunuldu. Benzer uyarı Irak için de yapılırken, Irak'ın kuzeyi bunun dışında tutuldu.

NATO EĞİTİM MİSYONUNU ASKIYA ALDI

NATO da Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurdu. NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, yaptığı açıklamada, bölgede görüşmelerin yakından takip edildiğini aktardı. NATO'nun ABD'li yetkililerle yakın irtibatta olduğunu ifade eden White, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in de ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

White, NATO Irak eğitim misyonunun birkaç yüz personelden oluştuğunu anımsatarak, misyonun Irak hükümetinin talebi üzerine ülkenin güvenlik birimlerini güçlendirdiğini belirtti. White, "Irak'taki personelimizin güvenliği büyük önem taşıyor. Gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Irak eğitimi misyonu devam ediyor ancak eğitim faaliyetleri geçici olarak askıya alındı." açıklamasında bulundu.

TÜRK DIŞİŞLERİ DE UYARMIŞTI

Türk Dışişleri Bakanlığı da dün "Irak'ta 3 Ocak 2020 günü yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde, Irak’a bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

ABD SALDIRI ÖNCESİ YAYINLADI

ABD Süleymani saldırısı öncesinde Irak’ta artan tehdit, silahlı çatışma ve terör eylemlerinden dolayı vatandaşlarına Irak’a seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, silahlı çatışma, adam kaçırma ve terör eylemlerinden dolayı ABD vatandaşlarının Irak’a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunulmuş açıklamada, Irak’ın çeşitli bölgelerinde batılı ülkeler için bazı tehditler olduğu da belirtilmişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.