Uyanıklığın diplomasını veren okul
ABD’nin Michigan eyaletinde resmi kayıtlarda ‘var olmayan’ Farminton Üniversitesi’ne kayıt yaptıran 129 Hindistanlı öğrenci gözaltına alındı.
Polis gözaltına gerekçe olarak, ‘sahte’ üniversitenin, ABD’de kalma hakkı için bir formül olarak kullanılmasını gösterdi. Ancak ‘sahte’ üniversiteye kayıt yaptıranların gözaltına alınmasına Hindistan’dan tepki geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ‘sahte’ üniversiteli Hintli öğrencilerin konsolosluk yetkilileriyle görüşmesine izin verilmesini talep etti.
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