Utangaç Prenses
İngiltere'de Prens William ile Cambridge Düşesi Catherine’in 4 yaşındaki kızları Prenses Charlotte, dün ilkokula başladı.
Anne ve babasının elinden tutarak okulun yolunu tutan Prenses Charlotte, 6 yaşındaki abisi Prens George ile aynı okula gidecek. Thomas’s Battersea adlı özel okula giden Prens George’un senelik eğitim ücreti 19 bin Sterlin (yaklaşık 134 bin TL).
Prenses Charlotte kardeş indiriminden faydalanacağı için yıllık yüzde 2 daha az ödeme yapılacağı açıklandı.
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