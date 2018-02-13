Üst düzey yetkili konuştu... Tillerson'un çantasında neler var?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın cuma günü Ankara’ya yapacağı ziyaret öncesinde Türk tarafından gelen açıklamalar Amerikalı yetkililer tarafından yakından izleniyor. Ortadoğu turunda Tillerson’a eşlik eden üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kuveyt’te sohbet ettiği gazetecilere Tillerson’ın Ankara’da vereceği mesajları anlattı. Üst düzey yetkili şöyle dedi; ‘ABD Türklere en üst düzeyde PKK ve YPG ile ilgili güvenlik endişelerini anladığımızı ve birlikte çalışmak için bir yol bulmak istediğimizi ama bunun DEAŞ’la mücadele pahasına olmaması gerektiğini söyledi, söyleyecek.’ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘ya ilişkilerimizi düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak’ şeklindeki açıklamasına yanıt vermek vermekten kaçınan yetkili, hiçbir çıkış yolu olmadığı gibi bir sonuca varmak istemediğini belirtti.

ABD Dışişleri’nden üst düzey yetkilinin verdiği mesajlar şöyle:

YPG’NİN AFRİN’E KAYMASI TEORİK BİR OLAY DEĞİL

- Afrin’de olanlar bizi çok endişelendiriyor. Tekrar Orta Fırat Vadisi’nde DEAŞ’a odaklanabildiğimiz bir duruma dönmek sadece ABD’nin değil bütün ortaklarımızın isteği. Suriye’nin kuzeybatısında yeni göç dalgaları ve şiddet patlamasını engellemek açısından herkesin çıkarı birbirine kenetlenmiş durumda.

- Eğer SDG, YPG tehdit altında hissederse kendi unsurlarını DEAŞ ile mücadeleden çıkarlarının söz konusu olduğu yerlere doğru yönlendireceklerdir. Bu söylediğim teorik bir şey değil yaşanan bir olay.

- Bakan Tillerson Türkiye’nin güvenlik kaygılarına büyük sempatiyle yaklaşıyor. Türkiye’nin hem sivil hem asker diğer üst düzey Amerikalı muhatapları da bunu açıkça ortaya koydu. Bu yeni bir durum değil. Bu konuları Türklerle çok detaylı konuştuk, konuşuyoruz. Ancak DEAŞ’ın yenilgisinin sürekli kılınması hedefini korumak durumundayız ve diğer sorunlar DEAŞ ile savaşı daha zor bir hale getiriyor. Bunu asgaride tutmak durumundayız.

TİLLERSON SORUNU AŞMAK İÇİN GİDİYOR

- Bu zorlu bir hedef. Zira biliyorsunuz odağında PKK ve YPG var, yani orada gördükleri tehdit bu. Biz bu sorunu aşabileceğimiz bir yol olduğuna inanıyoruz. Bakanımız Tillerson’ın Ankara’ya gitme sebebi sorunu aşmaya yönelik görüşmeler yapmak.

- Sivil asker pek çok üst düzey Amerikalı yetkili Türklerle onların gördüğü tehdide yönelik tedbirler almak için görüşüyor. Türkiye ile bu konuda birlikte çalışmak istiyoruz ama bunu DEAŞ’la mücadele pahasına değil bu hedefle paralel olarak yapmak istiyoruz. Bu sadece DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması meselesi değil aynı zamanda Suriye’de Ürdün, İsrail, Lübnan ve Irak’ı da etkileyebilecek diğer kritik hedeflerde ilerleyebilme meselesi. Dolayısıyla mesele bu haliyle zaten oldukça karmaşık, bunu daha karmaşık hale getirmeyelim.

EN ÜST DÜZEYDE ARAYIŞ

- Türklere söylediğimiz şu; daha fazla şiddet ve istikrarsızlığa neden olmadan ve DEAŞ’la mücadeleye zarar vermeden güvenlik kaygılarınızı gidermek için birlikte bir yol bulmak istiyoruz. ABD hükümetinin en üst düzey yetkililerinin süregelen arayışı bu.

Hala karşılıklı açık ve özgürce konuşulabilen bir ilişki

- (Çavuşoğlu’nun son açıklamasının ilişkiler açısından bir umut olmadığı anlamına mı geldiğine ilişkin soru üzerine) Ben böyle bir sonuca varmak istemem. Birincisi yabancı bir ülkenin hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar üzerine yorum yapmayız. Bakanımız Tillerson’ın Türkiye’ye gidiyor olması ABD yönetiminin bu ilişkiyi hala karşılıklı oldukça açık ve özgür konuşulabilen bir ilişki olarak gördüğünün göstergesi. ABD hükümetinin en üst düzeyde verdiği sinyal NATO müttefikimiz Türkiye ile karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için birlikte çalışma arzumuz olduğu.