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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.07.2019 - 09:22, Son Güncelleme:

Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı

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Üst düzey ABD'li yetkililer Mescid-i Aksa’ya çıkan bir tünelin açılışına katıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde, Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışı yapıldı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışına katıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışının yapıldığı belirtildi.

Haberde, yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakanın katıldığı kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan Friedman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu iddia ederek “Bu tünelin açılışı, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır.” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, İsrail’in Barış Şimdi (Peace Now) insan hakları örgütüne bağlı aktivistlerin de açılış töreninin düzenlendiği alanın yakınında töreni protesto ettiği aktarıldı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın çevresi başta olmak üzere, Yahudilerce Davud’un Şehri olarak nitelendirilen Silvan mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs’ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail’in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan'daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

BURAK (AĞLAMA) DUVARI

Müslümanlara göre Mescid-i Aksa'nın batısında yer alan Burak Duvarı, Hazreti Muhammed'in İsra ve Mirac gecesi "Burak" adlı bineğini bağladığı yer olarak kabul ediliyor.

Burak Duvarı'nı "Ağlama Duvarı" olarak isimlendiren Yahudiler ise buranın sözde yıkılan ve Mescid-i Aksa'nın üzerinde bulunduğu alana yeniden inşa edilmesi gerektiği söylenen Süleyman Mabedi'nin tek kalıntısı olduğunu öne sürüyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016'da Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6'ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti.

İsrail’in tepkiyle karşıladığı karar için Fransa çekimser oy kullanırken, ABD, Almanya ve İngiltere "hayır" oyu kullanan ülkeler arasında yer almıştı. Karar daha sonra UNESCO Yürütme Kurulu tarafından da onaylanmıştı.

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