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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
21.03.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Üsküp'te 'Almir' gerilimi

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Üsküp'te 'Almir' gerilimi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan binlerce kişi, 4 yaşındaki Arnavut asıllı Almir Aliu'nun ölümüne neden olan Makedon asıllı Boban İliç'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını protesto etti.

Hükümet binası önünde toplananlar, 2016 yılında 4 yaşındaki Aliu'nun ölümüne neden olan zanlı İliç'in "cinayet" suçundan yargılanmasını istedi.
"Adaletsiz Bahar" sloganıyla toplanan göstericiler, İliç'in, arabasını kasıtlı olarak çocuğun üstüne sürdüğünü ve bu nedenle cinayetten yargılanması gerektiğini dile getirdi.

Grup adına konuşan Diana Tahiri, Almir davasının, ancak adli prosedürün yeniden başlatılması ve Kumanovalı olmayan, profesyonel, tarafsız savcılarca yürütülmesi halinde adil ve hukuki bir şekilde sürebileceğini ifade etti.

"ÇOCUKLARINIZ ÖZGÜRCE YAŞASIN"

Tahiri, davaya bakan savcı, hakim ve psikiyatristlere karşı suç duyurusunda bulunulacağı bilgisini paylaştı. Almir'in annesi Mixhevere Kasumi de içindeki acıya rağmen öldürülen çocuğu hakkında adalet aramak için kalkıp Üsküp'e geldiğini ifade etti.

Kasumi, "Burada sadece Almir'im için değilim. Devletin serbest bıraktığı o suçlunun (Boban İliç) tehlike arz ettiği tüm çocuklar için buradayım. Almir geri dönmeyecek, en azından sizin çocuklarınız özgürce yaşasın." diye konuştu. Protestoya ülkedeki siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Kumanova şehrinde 25 Haziran 2016 tarihinde, Makedon asıllı Boban İliç, babası ile tartıştığı Arnavut asıllı 4 yaşındaki Almir Aliu'ya arabasıyla çarpmış, ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede 2 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Zanlı İliç, olayın bir "trafik kazası" olduğunu savunurken, çocuğun ailesi ise "cinayet" olduğunu ileri sürmüştü.

TUTUKSUZ YARGILAMA

Makedonya Temel Kamu Savcılığı, 15 Mart'ta verdiği kararında, davanın "ölümle sonuçlanan trafik kazası" olarak yeniden görülmesine ve zanlı İliç'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar vermişti.

Hükümet koalisyonunun bir parçası olan Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği'nden (BDİ) Makedonya Adalet Bakanı Bilen Saliji, dün akşam, Almir Aliu davasında verilen karar dolayısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

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