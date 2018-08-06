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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.08.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Usame Bin Ladin'in oğlu, 11 Eylül saldırganı Atta'nın kızıyla evlendi

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Usame Bin Ladin'in oğlu, 11 Eylül saldırganı Atta'nın kızıyla evlendi

El Kaide terör örgütünün eski lider Usame Bin Laden'in oğlu, 11 Eylül saldırılarının lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendi.

Guardian gazetesi, El Kaide terör örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarını düzenleyen militanların lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini yazdı. BBC Türkçe'de yer alan haberde, evliliğin Usame Bin Ladin'in gazeteye konuşan üvey kardeşleri tarafından da doğrulandığı vurgulanıyor.

Bin Ladin'in üvey kardeşleri Ahmed ve Hassan el Attas'ın, Hamza'nın El Kaide içinde üst düzey bir göreve geldiği ve yedi yıl önce Amerikan özel güçleri tarafından Pakistan'da öldürülen babasının intikamını almayı amaçladığını belirtiyor.

Gazete, Hamza Bin Ladin'in, Usame Bin Ladin'in hayattaki üç eşinden birinin, Hayriye Sabar'dan doğduğunu ve Sabar'ın Abbotabad kentindeki Amerikan saldırısı sırasında evde bulunduğunu hatırlatıyor.

Usame Bin Ladinin oğlu, 11 Eylül saldırganı Attanın kızıyla evlendi


Hamza Bin Ladin'in daha sonra El Kaide militanlarına, Washington, Londra, Paris ve Tel Aviv'de saldırılar düzenleme çağrısında bulunduğu ve örgütün lideri Eymen el Zevahiri'nin yardımcısı olarak görüldüğü de belirtiliyor.

Gazeteye konuşan Usame Bin Ladin'in üvey kardeşlerinden Almed el Attas "Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede bilmiyoruz ama Afganistan'da olabilir" diyor.

Guardian son iki yıldır Batılı istihbarat örgütlerinin Hamza Bin Ladin'in yerini belirlemeye çalıştığını söylüyor ve Mısır vatandaşı Atta'nın kızıyla evlenmesinin El Kaide'nin 11 Eylül saldırısı ve Usame Bin Ladin'in mirası etrafında örgütlendiğini gösterdiğini söylüyor.

Guardian ayrıca, Usame Bin Ladin'in oğullarından Halid'in Abbotabad'daki Amerikan baskınında öldüğünü, Saad'ın ise 2009'da Afganistan'da bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü yazıyor.

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