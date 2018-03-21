Uruguay’ı terk etti iddiası
Uruguay gazetesi El Observator, Türkiye’nin resmi yollarla iadesini istediği Mehmet Aydın’ın artık Uruguay’da olmadığını, ülkeden ayrıldığını yazdı.
Uruguay İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanılarak verilen haberde bir süredir Montevideo sokaklarında görülen ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan Ferrari’nin de sahibinin 26 yaşındaki Mehmet Aydın olduğu kaydedildi.
Galerinin sahibi Carlos Bustin, zengin Türk’ten etkilenince ona denize özel iskelesi bulunan bir villa ve yat gösterdiğini, Aydın’ın bu villa ve yatı da satın aldığını anlattı.
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